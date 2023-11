PGN 2024: Bicameral aprobó aumentos por G. 171.209 millones para las gobernaciones

El dictamen de la referida comisión bicameral elevado a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio, incluye aumentos presupuestarios para las 17 gobernaciones departamentales, que serían destinados a financiar el programa de almuerzo y merienda escolar.

Los gobernadores en la audiencia ante la bicameral en el mes de setiembre, solicitaron aumentos en sus respectivos proyectos de presupuesto para 2024, principalmente para atender las necesidades de almuerzo y merienda escolar, en donde dijeron existe un déficit de más de G. 2 billones (US$ 281 millones).

El presupuesto inicial del presente año de las 17 gobernaciones asciende a poco más de G. 1,1 billones (US$ 158,8 millones) y para el año venidero tienen asignados G. 1,2 billones (US$ 165,9 millones), lo que implica un incremento de 4,5%.

El dictamen de la bicameral, sin embargo, aumenta el proyecto de presupuesto a más de G. 1,3 billones (US$ 189,2 millones), lo que implica G. 171.209 millones (US$ 23,2 millones) más, que equivale a 14%.

Los recursos, según habían manifestado los parlamentarios en ocasión del estudio de la propuesta, se distribuirían teniendo en cuenta la cantidad de niños que asisten a las escuelas en cada departamento.

A Central se le concedió un aumento de G. 50.355 millones (US$ 6,8 millones), le sigue Alto Paraná con G. 19.656 millones (US$ 2,6 millones), Caaguazú con G. 12.289 millones (US$ 1,7 millones), Itapúa con G. 11.952 millones (US$ 1,6 millones) y San Pedro con G. 10.483 millones (US$ 1,4 millones).

Sesión extraordinaria de Diputados

La Cámara de Diputados en sesión extraordinaria decidirá el próximo lunes 13 sobre el proyecto de ley de presupuesto 2024.

El anuncio lo hizo ayer la diputada Rocío Vallejo (PPQ), que ofició de vocera de la mesa directiva que se reunió para definir la agenda.

Dijo que la sesión extraordinaria se llevaría a cabo desde las 11:00 horas, ya que la fecha tope para decidir sobre el proyecto de presupuesto y pasar a consideración de la Cámara de Senadores es el martes 14. “Esos son plazos que ya están establecidos y no podemos pasar”, puntualizó.

Dictamen de la comisión bicameral

El proyecto de ley de PGN 2024 dictaminado por la comisión bicameral asciende a G. 116,6 billones (US$ 15.842 millones), atendiendo que incorpora el déficit fiscal adicional de 1,1% (para cerrar en 2,6% del PIB) y parte de la adenda por G. 246.765 millones (US$ 33,5 millones) solicitada por el Poder Ejecutivo, entre otros gastos, de acuerdo con los datos.

El monto representa un aumento de G. 4,1 billones (US$ 566,4 millones) con respecto al proyecto de presupuesto que el Ejecutivo había presentado inicialmente el 31 de agosto, de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones).