Venció garantía que Petropar debía cobrar a firma de Andrea Lafarja

La garantía de mantenimiento de oferta que la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, presentó en formato de declaración jurada a Petropar, venció el 7 de noviembre último, pero dicha caución no fue ejecutada por la estatal, según el portal de la DNCP. La petrolera alegó que intimó a la firma a que pague los US$ 1,5 millones de la caución, pero que no cumplió con el desembolso.