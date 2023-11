Petropar venderá a Bolivia el gasoíl más caro que compró, afirmó Jara

Gran parte de la nueva compra de gasoíl común que realizó Petropar a la firma Vitol SA, a un premio más caro respecto al contrato anterior, irá a parar en el mercado boliviano, donde la estatal sigue comercializando este combustible, según informó ayer el titular de la estatal, Eddie Jara, en contacto con ABC Cardinal.

El monto de la adjudicación es por US$ 115 millones para importar 120.000 m3, a un diferencial de 39,558 cpg (centavos por galón), mucho más caro que el premio de 17,95 cpg de su contrato anterior, tras haber bajado el valor adjudicado de 22,96 cpg, a través de una adenda.

“Es cierto que se adjudicó a ese precio, eso es información pública. El tema es que nosotros también tenemos un mercado internacional. Nosotros reexportamos gasoíl, tanto a navieras con bandera internacional como a Bolivia, donde generamos un margen bastante mayor al mercado interno. Entonces este tipo de partidas con valores un poco más altos ya se destina a ese mercado internacional”, expresó.

Respecto a la venta del combustible al país vecino, indicó que, en este momento, la estatal tiene “un contrato de 40 millones de litros de venta a Bolivia”, desde octubre hasta fin de año. “Entonces esas partidas un poco más caras se destinan a la exportación. Lo más barato queda para el mercado interno y lo no tan barato ya es para este mercado que estoy comentando”, expresó.

Petropar: otro contrato con Vitol

Esto significa que la petrolera pública seguiría vendiendo en sus servicentros del país el gasoíl proveído por Vitol, a través de un contrato de febrero de este año, pues se desconoce otra compra realizada por la empresa, tras el fracaso de la empresa AP SA, de Andrea Lafarja. Con esta adquisición de febrero, Vitol debía proveer 180.000 metros cúbicos del combustible, por más de US$ 164 millones, pero no se sabe la cantidad de producto que dicha firma ya entregó a la estatal, lo que no fue aclarado por el presidente de Petropar.

Para bajar el precio de las naftas, Jara indicó que hicieron una muy buena compra de oportunidad y que los precios internacionales de este carburante bajaron en las últimas semanas.

“Tuvimos una muy buena compra de oportunidad de uno de los ingredientes importantes de las naftas, el mes pasado, que ahora está impactando. Además, el precio internacional de los productos también ha ido bajando en las últimas tres o cuatro semanas. Entonces, eso hace que nosotros tengamos stocks un poco más baratos que antes. Y de vuelta, el presidente nos pide que teniendo margen positivo y cubriendo los costos fijos, podamos trasladar la diferencia al público para beneficio del bolsillo”, expresó Jara.

Privados bajan sus precios de combustibles

Algunos emblemas privados como Shell, Copetrol y Petrobras también redujeron sus precios desde ayer al igual que Petropar, principalmente en el valor de las naftas, según informaron los diferentes emblemas. Algunos también redujeron el precio del diésel.