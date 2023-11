Gremios recuerdan que Peña prometió invertir US$ 5.500 millones en obras

La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) hicieron una evaluación sobre los 100 días de Gobierno de Santiago Peña. Resaltaron que la preocupación principal es la falta de nuevas licitaciones de obras y, además, la millonaria deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas del rubro.

Guillermo Mas, presidente de Capaco, señaló que hay preocupación por la falta de nuevos llamados y que, además, las últimas dos grandes licitaciones, para la construcción de la ruta PY12 (Cruce Nanawa- Gral. Bruguez) y el tercer tramo de la Bioceánica (Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo), se hicieron hace más de un año y las obras no se inician hasta hoy por falta de fiscalización. “Es necesario imprimir velocidad a los procesos”, resaltó.

En este sentido, el empresario recordó que la promesa del gobierno de Peña es invertir unos US$ 5.500 millones en los próximos 5 años en infraestructura, utilizando diferentes herramientas como la ley de Alianza Público Privada (APP) y la ley 5074 “llave en mano”.

Piden pago de deudas antes de fin de año

A su turno, Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa, indicó que esperan que las autoridades del Gobierno puedan pagar al menos una parte de la deuda de US$ 330 millones a las empresas, antes de que termine el año, para que estas a su vez puedan cumplir con sus proveedores y el pago de aguinaldo de los trabajadores.

Sarubbi señaló que la deuda hoy se redujo al monto mencionado, tras algunos desembolsos que realizó el MOPC por las obras financiadas con fondo externo, pero aclaró que la cifra volverá a subir a US$ 400 millones en diciembre si no se paga al menos una parte de la deuda que corresponde a los proyectos financiados con fondos propios.

En este sentido, señaló que tras la promulgación de la “Ley de Medidas Extraordinarias para la Gestión de las Finanzas Públicas” están pidiendo al Gobierno que ya se pueda emitir bonos en el mercado nacional este año, de manera a que se pague al menos una parte de la deuda en este ejercicio. “Pedimos una emisión pequeña para que nos paguen algo antes de que termine el año”, expresó.

Asimismo, Mas también recordó que los intereses de la deuda por obras con fondos propios están en el orden de los US$ 80 millones en este momento y que mensualmente se siguen acumulando entre US$ 3,7 y US$ 4 millones solamente en intereses, desde hace más de 2 años, por lo que “es urgente concretar esos pagos”.

También enfatizó que los números del empleo del sector también vienen muy resentidos, estimándose una pérdida de 20.000 empleos de manera directa. Esta cifra puede aumentar a fin de año, si no se concretan los pagos, acotó.