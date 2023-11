Ministro de Economía dice que le “parece tonto” que IPS no invierta en bonos del Estado

Sería tonto que Instituto de Previsión Social (IPS) no invierta en bonos del Estado, siendo que Paraguay tiene calificación de grado de inversión, según afirmó Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, en entrevista con el programa Periodísticamente de ABC Cardinal.

“Yo no le voy a forzar a IPS si no quiere bonos del tesoro. Ahora, sería un tonto del punto de vista financiero si vos no querés invertir en un bono del Tesoro de un Estado que tiene calificación de grado de inversión, así de simple. Entonces, si vos no invertís es tu problema, pero entonces sos un tonto porque estás invirtiendo en activos mucho más riesgosos y que van a tener un peor retorno”, indicó.

Lea más: Santiago Peña presenta polémico proyecto que crea la Superintendencia de Pensiones

Dijo que el problema del IPS es que tuvo una muy mala experiencia en todos lados, en bancos, en el sector privado, con sus inmuebles y probablemente con el Estado, donde se perdieron millones de dólares.

Ley de superintendencia se quiere desvirtuar

Fernández Valdovinos dijo que algunos sectores buscan desvirtuar el proyecto de ley que crea la superintendencia de pensiones y jubilaciones, aludiendo que busca privatizar IPS, el cambio de las condiciones de jubilación, “cosas que no son ciertas”, aseguró.

“La solución del problema previsional se tiene que hacer en dos etapas. La primera etapa, que sería lo que yo llamo cuidar la plata que ya existe, y eso sería a través de la creación de la Superintendencia de Pensiones, y una segunda etapa que sería ya una implementación de un seguro universal social. Simplemente, se está queriendo desvirtuar, quién sabe con qué motivo”, aseveró.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: establecen límites de inversión en periodo de transición

Dijo que el proyecto lo que busca es simplemente que exista un árbitro para que la gente “deje de jugar fútbol tocando la pelota con las manos, sin que haya redes, o que un arco tenga nueve metros y el otro tenga tres”. Agregó que es fundamental tener un organismo de control y quién va a ser el árbitro es una decisión después que va a llegar después.

Elevado grado de malversación en cajas jubilatorias

El ministro de Economía dijo que el proyecto se empezó de cero desde las centrales obreras y los empresarios que se juntaron a redactar el proyecto de ley, y que desde el Gobierno dieron comentarios y algunos cambios, pero resaltó que tiene muchísima legitimidad.

“Lo que estamos viendo hasta ahora es que la plata se le da a un venezolano y te lleva la plata. Lo que estamos viendo ahora es que hay gente que dirige o que está como directivo y terminan procesados o terminan en la cárcel, entonces evidentemente hay un elevado grado de malversación y eso no puede ser porque esa plata no es del Estado, esa plata es de ustedes les dije a los de las centrales obreras”, precisó.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: gremios levantan su voz en contra del “gran acuerdo” del Gobierno

Ante el cuestionamiento del porqué no se invitó a la organización del exgerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, respondió que si se lo invitó, pero no quiso asistir, entonces no puede estar obligando a la gente que no quiere sentarse a tratar el proyecto.

Ley de superintendencia es para todas las cajas

Consultado sobre la eliminación del límite de inversión de hasta el 10% de los fondos del IPS en bonos del Estado, respondió que una ley se hace para todas las cajas y que no se puede hacer una ley para una caja en particular.

“A vos te preocupa IPS, a mí me preocupan todas las cajas y hay cajas que están invirtiendo en bonos del Tesoro, entonces yo no puedo hacer una ley prohibiendo de que inviertan en bonos del Tesoro porque no quiero que IPS invierta. Esto es una ley general en donde se le dice donde podés, que no es lo mismo donde debes”, refirió.

Lea más: Mitos en torno a Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, según BCP

Agregó que es algo que debieron dejar abierto porque así como muchas cajas tienen préstamos para sus afiliados y debieron dejar eso, hicieron lo mismo con la reglamentación de inversión en bonos del Estado.

Paraguay con grado de inversión pese a malgasto público

Al ser cuestionado de como Paraguay podría tener grado de inversión, siendo que existe un alto gasto público y una deuda importante, respondió que la cuestión de la calidad del gasto no está muy relacionada con subir o no la calificación del país, lo que se ve es la cantidad de gastos, una cuestión netamente contable o financiera, si cierran los números, cierra y si no, no.

“Yo te acabo de tirar un Twitter que seguro leíste donde guaranísamos nuestra deuda de tan bien que estamos, estamos todo al día y dicen que hay que mejorar la institucionalidad para que dejemos de hacer grado especulativo. Llegamos finalmente al grado de inversión y estamos ponderando cada vez que colocamos US$ 500 millones en el exterior, viene otra de US$ 3.500 de demanda”, precisó.

Lea más: Proyecto de superintendencia de jubilaciones es “nueva arremetida para saquear los fondos” de IPS

Destacó que la mayor parte de las agencias calificadoras de riesgo, los multilaterales y todo el mundo, siguen diciendo que Paraguay tiene un marco limitado en términos de exposición de crisis de deuda, es decir, los niveles de deuda todavía no son como para estar extremadamente preocupados. Dio como ejemplo el caso de Panamá, que estaba en la lista gris de Gafilat y lo mismo era grado de inversión.

Morosidad del Estado con IPS

Agregó sobre la morosidad del Estado con IPS que una cuestión es ser default y otra cuestión es arrastrar una deuda histórica, por lo que no se puede pedir que solucione en 100 días ese problema de los años 50, si bien afirmó no desconocerlo, en el acuerdo se firmó el compromiso de estudiar cómo amortizar esa deuda histórica.

“No creas que me olvide, porque si queremos ser serios, si queremos ser grado de inversión, tenemos que pagar todas las deudas, llámese farmacéutica, constructora, IPS u otra, y eso está ahí para empezar a analizar. Ahora no me pidas ahora que yo salí a emitir hoy, con lo que me costó la salida de esa ley de US$ 600 millones, otros US$ 500 millones para IPS, pero vamos a ir solucionando”, refirió.

Lea más: Superintendencia de Jubilaciones: Frente Sindical señala que gobierno busca utilizar fondos jubilatorios

Sistema financiero no está mal

Fernández Valdovinos dijo que la inversión de IPS en el sistema financiero, si bien hay una mala experiencia, el mismo está bien solvente, fuerte, firme, pero de igual manera no se deben poner todos los huevos en una canasta.

“No podés tener como IPS solamente una posición al sistema financiero porque ya hizo eso y terminó perdiendo plata. Entonces hay que tener cuidado. Fíjate en la ley que dice teniendo en cuenta criterios, último pusimos los mismos criterios que tienen las reservas monetarias: liquidez, seguridad y último, rentabilidad. Se deberían invertir estos fondos”, culminó.