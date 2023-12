IPS ya tiene reglamento con el que puede comprar bonos del tesoro, según procurador

Hoy el Instituto de Previsión Social (IPS) le da una facultad amplia al Consejo de Administración en los que no establece límites para las inversiones de sus activos, es decir, no le prohíbe comprar bonos del tesoro, según explicó Marco Aurelio González al ser consultado sobre las implicancias del proyecto de ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones.

Agregó que dicho reglamento le da la facultad al Consejo de Administración del IPS para que a través de un reglamento este determine los activos que puede comprar. “En ese reglamento, que está vigente, puede comprar bonos del tesoro del Estado a través de los bancos”, expresó.

“Entonces, hoy día se le permite comprar a través de lo que nosotros conocemos como mercado secundario, es decir, vía el banco compra bonos del tesoro e IPS le puede comprar al banco; es decir, no en iguales condiciones. Eso hoy día está permitido, pero por la vía indirecta, lo que se critica es que ahora puede hacerlo por la vía directa; es decir, en mejores condiciones para IPS”, argumentó el funcionario.

Sin límites para compra de bonos del Tesoro

González dijo que la segunda diferencia que tiene es que hoy no hay límites con el reglamento vigente, por ende, el IPS puede comprar y enviar todos sus activos a la compra de bonos del tesoro.

“El proyecto de ley lo que dice es que va a establecer límites por cada tipo de activo, no va a poder destinarse el 100% de los activos a un solo instrumentos financiero, eso es lo que plantea el proyecto de ley como para que haya una sana gestión diversificando los riesgos de los diferentes activos en los cuales va a invertir”, indicó.

Ley de superintendencia no deroga prohibición de IPS

Por otra parte, al consultarle sobre la derogación de la prohibición de IPS de prestar dinero al Estado, dijo que para mayor tranquilidad de la ciudadanía, la Comisión de Legislación está transcribiendo el proyecto de ley para aclarar qué es lo que se deroga.

“El tercer párrafo, que dice que el Instituto no considera préstamo al Estado ni a los entes de centralizados municipalidades; nunca se tuvo la intención de derogar. No se va a derogar y no se pretende derogar con este articulado ni en la versión que está actualmente en el proyecto ni en la versión mucho más clara que está ajustando la Comisión de Legislación para presentar mañana”, afirmó.

Indicó que cuando se modificaron las leyes, por ejemplo, la ley 6.104, se modificaron ciertos artículos de la Ley 489, entonces es la 489 la que ha sido modificada. “Lo que pasa es que el artículo 27 fue modificado por la Ley del 92, igual eso para mayor claridad se aclara cuál es el párrafo que se deroga y cuál es la versión que ha sido modificada por la Ley del 92″, agregó.

Ley de Superintendencia plantea posibilidad, no obligación

González aseguró que el proyecto se plantea como una norma general para todas las cajas que determina la posibilidad, pero nunca la obligación de la inversión, y que quien va a decidir si va a comprar o no bonos del tesoro, va a ser cada administración de cada caja.

“Además de estar permitido un instrumento, dice muy clara la ley, que va a tener que tener ciertos estándares, ciertas calificaciones, es decir, hoy tienen buena tasa desde hace 25 años nuestros bonos del tesoro, no tiene atrasos en ningún día y vos me decís que puede no tener estas mismas condiciones dentro de 10 años, y yo te digo que es cierto, pero ahí hay otro resorte que permite, que te va a establecer la ley, y la regulación que es que tiene que tener una buena calificación, y si los bonos del tesoro eventualmente no tienen una buena calificación, porque se atrasan en el pago de sus cuotas, las calificadoras no van a dar ni el grado de inversión, ni una buena calificación”, explicó.

Dijo que la Superintendencia, a través de la regulación, va a dar los indicadores que hay que tener en cuenta y quién va a asumir la responsabilidad como hasta hoy y como siempre se hizo, siendo los mismos las administraciones de los consejos de las cajas de Jubilaciones y Pensiones.