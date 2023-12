PGN 2024: Senado decide hoy si se ratifica o acepta la versión de Diputados

El presupuesto 2024 será tratado en la fecha como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que se prevé iniciar a las 10:30 horas.

Los senadores deberán optar por ratificarse en el proyecto que aprobaron el jueves 23 de noviembre o aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, el martes 28 de noviembre.

La Cámara Alta para ratificarse en su proyecto de ley requiere de una mayoría absoluta de votos (23), al igual que la aceptación del proyecto de la Cámara Baja, de acuerdo con lo que dispone el artículo 207, numeral 3) de la Constitución Nacional.

El proyecto de ley de PGN tiene sanción automática el próximo sábado 9, de acuerdo con el informe que acompaña el orden del día de la sesión.

Dictamen de comisiones

Las comisiones: de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado dictaminaron ayer en mayoría por la aprobación del proyecto versión Diputados.

Los colorados oficialistas en la sesión conjunta de las referidas comisiones cerraron filas en torno a la moción efectuada por el cartista Basilio “Bachi” Núñez, quién planteó sancionar el proyecto aprobado por Diputados.

Esta postura ya se había adelantado en la sesión de Diputados del 28 de noviembre, en donde se mencionó un acuerdo con senadores para aceptar parte de las modificaciones y ratificarse en el resto.

El dictamen en minoría por la ratificación fue planteado por el senador liberal Ever Villalba y tuvo el acompañamiento de legisladores como Luis Pettengill, Rubén Velázquez y otros.

Modificaciones de Diputados

Diputados en la segunda ronda de estudio había aceptado las modificaciones introducidas por Senadores en las siguientes instituciones: Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Presidencia de la República, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Ministerio de la Defensa Pública, Contraloría General de la República y Gobiernos Departamentales.

En cambio, se ratificó en su sanción inicial en las demás entidades y sancionó igualmente los articulados aprobados por la Cámara de Senadores.

La versión del proyecto de ley de Diputados asciende a G. 116,5 billones (US$ 15.827 millones), que es prácticamente el mismo monto aprobado por Senadores y la presentada por el Poder Ejecutivo (proyecto inicial más adenda), con algunas modificaciones introducidas en ambos casos.

El referido proyecto representa un aumento de 10,6 % con respecto al presupuesto inicial 2023, se financia en un 34% de recursos del tesoro, 16% con recursos del crédito público y 50% con recursos institucionales.

El Ejecutivo presentó inicialmente un proyecto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), luego le sumó la adenda con una ampliación de gastos por G. 246.765 millones (US$ 33,5 millones) para diversas instituciones y el déficit fiscal adicional de G. 3,7 billones (US$ 512,9 millones), para cerrar el año con saldo rojo equivalente al 2,6% del PIB.