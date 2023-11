PGN 2024: Diputados aprobó sin aumentos, pero otorgó más superpoderes al Ejecutivo

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de presupuesto del Ejecutivo presentado el 31 de agosto por un monto de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), más la adenda de US$ 246.765 millones (US$ 33,5 millones) y el déficit fiscal adicional de G. 3,7 billones (US$ 513 millones) para cerrar el año en 2,6% del PIB, por encima del tope de 1,5% establecido en la ley de responsabilidad fiscal.

Los aumentazos salariales de entre G. 3 millones a G. 8 millones previstos para el presidente de la República, Santiago Peña; el vicepresidente Pedro Alliana; los ministros, viceministros y directores generales; así como los G. 5 millones más planteados para senadores y diputados fueron rechazados, aunque mantuvieron para el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y miembros del directorio.

Estos recursos previstos inicialmente para los aumentazos por un monto de G. 14.495 millones fueron reasignados de la siguiente manera: G. 10.000 millones para subsidio a personas con discapacidad dentro del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y G. 4.495 millones para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

Además, los G. 9.000 millones contemplados para financiar la suba de directores generales fueron distribuidos a las escuelas agrícolas, Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Hospital Pediátrico Acosta Ñú, el Viceministerio de Agricultura Familiar, y otros.

También se aprobó la transferencia de G. 54.000 millones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a los gobiernos departamentales, para financiar la alimentación escolar.

Con la aprobación de la adenda planteada por el Ejecutivo se aseguró el presupuesto para el Ministerio de Educación, que contempla el pago del escalafón docente, por un total de G. 699.000 millones, que incluyen las deudas acumuladas.

También incorpora la suba salarial para los docentes de la educación escolar básica en un 8,2%, a los directores, coordinadores departamentales y supervisores 16% a ser aplicados en dos etapas, al igual que a los docentes de la educación media que recibirán un aumento del 4%, en el marco de la implementación del salario básico profesional docente.

Más deuda y superpoderes para el Ejecutivo

El proyecto de ley con media sanción prevé la emisión de bonos del Tesoro por US$ 532,5 millones para financiar deudas e inversiones; y la contratación de préstamos por US$ 250 millones para cubrir en forma parcial el déficit adicional.

A través de los articulados que guardan relación con los nuevos endeudamientos, de nuevo se le otorgan superpoderes al gobierno, ya que no tendrá necesidad de solicitar al Congreso la aprobación de los préstamos, una disposición que ya viene con la creación del Ministerio de Economía y la ley de medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, según criticó la diputada Rocío Vallejo (PPQ) que pidió la eliminación de los artículos, pero sin éxito.

Los diputados colorados cartistas cerraron filas en torno al proyecto del Ejecutivo y dieron vía libre al dictamen de la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por Cristina Villalba (ANR cartista), dejando de lado la mayor parte de las modificaciones recomendadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

Esta comisión había planteado un recorte de G. 278.022 millones (US$ 37,7 millones) a gastos superfluos y reasignados a entidades que habían solicitado más fondos.

El proyecto aprobado será remitido a la Cámara de Senadores para su estudio, que de aceptar la propuesta de Diputados sancionará la ley y pasará al Ejecutivo para su promulgación, caso contrario volverá a la Cámara Baja para una segunda vuelta.

Fuertes críticas contra Fernández Valdovinos

Diputados rechazó igualmente ayer los intentos para aumentar el salario de los directores generales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y para los más de 11.000 funcionarios del Poder Judicial.

En este debate sobre el aumento salarial, el “superministro” de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, fue el principal blanco de las críticas de parte de los parlamentarios colorados y opositores, por haber solicitado el incremento para los directores de su institución, con un costo de G. 9.000 millones, cuando ya se había acordado que no se otorgaría ninguna suba.

El aumento para los directores fue eliminado por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, junto con lo previsto para el presidente de la República, vicepresidente, ministros, viceministros y parlamentarios, tras la fuerte presión de la ciudadanía.

La Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por la colorada cartista Cristina Villalba, llamativamente mantuvo en su dictamen el incremento e, incluso, estuvo a punto de ser aprobado hasta que fue detectada la jugada.

Los parlamentarios calificaron de “soberbio” al ministro de Economía y afirmaron que el aumento es un “caprichito” más de éste; además de cuestionar lo que llamaron como menosprecio a la labor legislativa, por tener a parlamentarios casi de “subsecretarios” del presidente Santiago Peña.

En ese contexto, el diputado Mauricio Espínola (ANR Fuerza Republicana) dijo que le iba a recordar siempre a Fernández Valdovinos que no es el primer ministro de Economía como se pasa diciendo, porque este cargo ya existía en 1933. “Que nunca más exista un caprichito del ‘superministro’ y si quiere, que venga a dar la cara”, indicó Espínola, cuyos reclamos fue en consonancia con la de otros colegas, como Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional).

Ortega reclamó que durante todo el estudio del proyecto de presupuesto 2024, Fernández Valdovinos solo apareció un par de veces, se retiró antes y no respondió muchas dudas de los legisladores.

El diputado Benítez, por su parte, cuestionó que no haya servido para nada tanto análisis en la Comisión Bicameral de Presupuesto, ya que la mayoría de colorados oficialista impuso sin cuestionar lo que ordena el gobierno y a su criterio, otra vez están dando lugar a que le puenteen a la Cámara de Diputados afectando el equilibrio de poderes.