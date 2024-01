ARP dice que no permitirá injerencia de la Unión Europea sobre Paraguay

En los últimos días se estuvo debatiendo ampliamente la aprobación por parte de la Unión Europea del reglamento UE 2023/1115. Sobre el punto en el que se habla y mucho de la supuesta intromisión internacional en nuestras exportaciones, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) lanzó un comunicado, desde la cuenta de X de su titular, Pedro Galli.

1. El citado reglamento, que impone restricciones para la importación al territorio de la UE de 7 productos, entre los cuales se encuentran la carne y sus derivados, no tiene nada que ver con el TLC MERCOSUR/UE que se está negociando entre los bloques desde hace casi 25 años.

2. Este reglamento afecta solo a las exportaciones destinadas a ese mercado, no a otros.

Entre las restricciones, la más resaltante es que los productos afectados, no deben provenir de parcelas deforestadas después del 2020 y para demostrar de donde provienen los productos se necesita un sistema de trazabilidad

3. Debemos aclarar que las exportaciones de carne y derivados a la UE no alcanzan el 2% de las exportaciones totales. La aplicación de este reglamento no va a dejar afuera a ningún pequeño productor, como afirman algunos que no conocen de la ganadería nacional. Actualmente solo 335 productores están en el sistema de trazabilidad para exportar a UE. Ninguno es pequeño productor.

ARP tiene un sistema de trazabilidad

Desde la ARP señalan que hace casi veinte años, Paraguay, a través de la ARP, en alianza con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) ha elaborado un sistema de trazabilidad individual del ganado (SITRAP), justamente como requisito para poder acceder a ese exigente mercado. Para lograr acceso a la cuota Hilton, “tan apreciada por los otros países de la región”, refiere.

Este sistema es voluntario y permanentemente auditado por la UE cumpliendo con todas las exigencias que ello implica, agrega el reporte.

Hay más mercados a parte de la Unión Europea

Enfatizan que además de la UE los socios tienen acceso a otros mercados muy exigentes y que los obligan a permanentes auditorías para certificar el cumplimiento de los sistemas en temas de producción, procesamiento industrial y protocolos de control por parte del servicio sanitario oficial.

Dijeron que estos trabajos de controles tiene consecuencias positivas con la reciente habilitación del mercado de los Estados Unidos, que está entre los más exigentes del mundo, sostiene el gremio.

“Nuestro sector, con el apoyo de las instituciones públicas vinculadas entiende que posicionarnos en los mercados más exigentes, significa una garantía para nuestro desarrollo y el mantenimiento de los cientos de miles de puestos de trabajo que se generan para nuestros compatriotas”, explicaron.

No aceptarán injerencia internacional

El comunicado resalta que la ARP no tolerará la injerencia internacional sobre nuestras instituciones, “pero debemos entender que si queremos acceder a mercados donde se pueda obtener mejores precios por nuestro producto, debemos producir lo que esos consumidores están dispuestos a pagar mejor, sin que esto signifique un menoscabo a nuestra soberanía ni un atropello a nuestras leyes”, afirman.

El objetivo es que los productores tengan la libertad de elegir con quién comerciar y para ello deben disponer de todas las herramientas que les permitan competir.

Sistema para garantizar trazabilidad de productos

Para anticiparse a “esta corriente” de los consumidores más exigentes, en trabajo conjunto con el Senacsa, la ARP creó el Sistema de identificación Animal del Paraguay (SIAP), recientemente aprobado por ley. Herramienta que les permitirá ofrecer garantías de trazabilidad de los productos desde su origen hasta el consumidor final.

“Si no entendemos esto estaremos condenados a vender commodities a mercados marginales y a precios ruines. Sin embargo, todo este esfuerzo nos permite estar entre los 10 mayores exportadores mundiales de carne aspirando siempre a seguir ganando mejores mercados para nuestros productos”, indicó.

Puntualizaron que Paraguay cuenta con unas de las legislaciones medioambientales más robustas y avanzadas del mundo e instituciones que las respaldan, con una producción sostenible con el medio ambiente, inclusiva socialmente, con respeto a las leyes laborales y a los derechos de las comunidades de los pueblos ancestrales, aseguran.

Reconocen labor del Gobierno

“Para terminar reconocemos el esfuerzo de las autoridades nacionales para trabajar en conjunto con los sectores afectados para crear las condiciones que nos permitan adaptarnos a las exigencias de los distintos mercados y proteger nuestras fuentes de trabajo”, manifestó la ARP.