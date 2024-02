Ganancias de bancos sumaron US$ 58 millones en enero y crecieron 36%

El crecimiento de la economía también se refleja en la actividad financiera, y por los resultados obtenidos en el primer mes del año, ya se puede notar la tendencia que apunta a una consolidación de sus utilidades en este 2024.

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Bancos (SIB), las entidades bancarias acumularon G. 425.225 millones (US$ 58 millones) en utilidades en enero pasado, evidenciándose un repunte del 36% con respecto a lo logrado en enero del 2023, cuando las ganancias llegaron a G. 312.690 millones (US$ 43 millones).

Las ganancias de las intermediarias a diciembre del 2023 sumaron G. 4,33 billones (US$ 594 millones) 30% más que en igual periodo de 2022, cuando sus utilidades alcanzaron G. 3,52 billones (US$ 483 millones).

Cabe señalar que las ganancias de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del BCP, comisiones por préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados.

En el último año se dieron algunos cambios, fusiones e incorporaciones en este segmento. Por ejemplo, se concretó la fusión por absorción del banco Regional por parte de Sudameris Bank, que amplió su participación, además la entidad ueno pasó de financiera a banco en el mes de diciembre último. Ahora ueno tramita su fusión por absorción de Visión Banco y por su parte la financiera Finexpar está realizando las gestiones para convertirse a banco.

Los que más ganan

De acuerdo con los registros del BCP, los bancos con mayor rentabilidad entre enero del presente año fueron: Itaú, con G. 126.807 millones (US$ 17 millones); le siguen el banco Continental, con G. 80.036 millones (US$ 11 millones); Sudameris, con G. 46.776 millones (US$ 6,4 millones); el BNF, con G. 60.902 millones (US$ 8,3 millones); GNB, G. 30.902 millones (US$ 4,2 millones), y Atlas, G. 23.758 millones (US$ 3,2 millones).

Las utilidades de los bancos representan el 97% del total del sistema compuesto además por las financieras y las casas de cambio.