Por qué darle oportunidad a la canola para esta zafra 2024

“En esta campaña 2023/2024 se dio un atraso en la siembra de zafriña de soja y de maíz, pero muchos productores están aún a tiempo de apostar por la canola, que sin dudas ha demostrado ser desde hace unos años el más rentable entre todos los cultivos de invierno, por precio y por rendimiento en condiciones adversas. El año pasado el área de siembra estuvo en torno a las 107.000 hectáreas y aún estamos viendo en cuántas hectáreas podría quedar la siembra total de este año”.

Precio y venta segura

Sobre el tema precio de la canola y venta del producto, el ingeniero dijo: “Sin dudas, el indicador de la cadena comercial y del productor es cuántos kilos de granos necesita producir para cubrir sus costos, y lo primero que debemos decir es que el precio de la canola siempre va muy de la mano con el precio de la soja, o sea, está bien. En el 2021 se pagó aproximadamente US$ 490 dólares la hectárea, en el 2022 se pagó US$ 470 dólares la tonelada, en el 2023 se tomó como valor de venta US$ 430, mientras que para esta zafra 2024 se está considerando un precio de US$ 400 la tonelada aproximadamente, pero con cierta tendencia a la suba”.

Costo de producción

“En cuanto al costo se estima que el productor debe lograr cosechar unos 900 kilos de canola por hectárea, para cubrir todos sus costos de siembra, fertilizantes, combustibles, etc., y con la variedad Yellow Sea ya llevamos dos campañas y tenemos cuantificado que el promedio está en torno a los 1.700 y 1.800 kilos por hectárea en condiciones normales, con productores que han superado los 2.500 kilos por hectárea, o sea, le puede dejar al productor un margen interesante”, confirmó el técnico.

Época de siembra

“La época ideal para la siembra de canola empieza a mediados de abril hasta la última semana de mayo, y la época aceptable es durante todo el mes de junio; por tanto, si bien aún falta para llegar a la época de siembra ideal, el productor está en un momento justo para decidir adquirir semillas y fertilizantes, de tal forma a cuando llegue el momento esté listo. Recordemos que la canola que mejor comportamiento ha tenido en los últimos tiempos corresponde a las variedades sintéticas de polinización abierta como la yellow sea, y es bueno recordar a los productores que la fase de implantación es la más delicada buscando el éxito del cultivo”, manifestó el ingeniero.