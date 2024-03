MOPC seguirá “verificando” obras chapuceras en la nueva ruta Transchaco

El viceministro de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Hugo Arce, señaló que la institución sigue verificando los trabajos ejecutados en la nueva ruta PY09 o Ruta Transchaco, la que inclusive antes de su inauguración ya tiene baches en varios tramos, según denunciaron sus usuarios.

El alto funcionario señaló que las revisiones de las obras las están haciendo prácticamente en los ocho lotes de sus 558 km, que habían adjudicados a diferentes empresas. Según los reportes, casi la mitad de la nueva vía las cerraron de nuevo al tránsito y los conductores son obligados a circular por la vieja vía (al lado de la nueva carretera).

“Lo de la Transchaco está en pleno proceso de revisión, se solicitó una verificación en prácticamente toda la extensión. Se está trabajando en ello y se están generando los informes”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tras la aparición de baches clausuran unos 250 km de la nueva Transchaco

Asimismo mencionó que esta tarea de verificación se está priorizando en los lotes 1, 2, 3 y 4 (desde el km 50 hasta el km 326), pero no supo precisar en cuánto tiempo están listos los informes. Justamente, en los tramos mencionados, la carretera está clausurada en casi toda su extensión y solo algunos trechos más cortos están habilitados al tránsito, se quejaron los usuarios.

Cuando se le consultó a Arce en cuánto tiempo más se podría saber el problema que tiene la carretera y por qué aparecieron, respondió que no quería ser “irresponsable” dando una fecha, pero que sí puede afirmar “con certeza que hay gente que está trabajando en la verificación”.

“Hay partes o tramos que, a veces, requieren de más ensayos y hay tramos que requieren de menos ensayos, dependiendo de la situación en la que están. Entonces, hay veces que vamos a necesitar de más muestreos para tener una definición de la situación. La idea es recolectar toda esa información, procesar y después dar un informe para que en base a eso también se puedan tomar las determinaciones”, dijo.

Lea más: Obras de las rutas PY12 y bioceánica serán prioridad, según nuevo viceministro de obras

Empresas deben hacerse cargo de los baches

Al mismo tiempo, Arce señaló que las empresas responsables de la reconstrucción de la carretera deben hacerse cargo de las fallas, ya que se trata de un contrato que también incluye el mantenimiento del mismo por cuatro años. “La modalidad del contrato es básicamente un periodo de construcción y una vez que la obra sea recibida corre el plazo de cuatro años más de mantenimiento por parte de la contratista. Obviamente, una vez terminada y habilitada, las contratistas tienen la responsabilidad de mantenerla durante ese periodo de tiempo”, informó.

Lea más: MOPC sigue estudiando causas posibles de fallas tras la aparición de baches en la Transchaco

La Transchaco, se reconstruyó en un tramo de 558 km y se adjudicó en ocho lotes a diferentes firmas por US$ 482 millones, pero ya tiene un sobrecosto de US$ 50 millones. La Constructora Heisecke está a cargo del lote 1; el Consorcio Ruta 9 Transchaco (Benito Roggio e Hijos SA y LT SA), del lote 2; el Consorcio Avanza Chaco (Ocho A SA-Tecnoedil SA Constructora-Construpar SA), del lote 3; Talavera Ortellado Construcciones SA (Tocsa), del lote 4; Concret Mix SA, del lote 5; el Consorcio Boquerón (T y C SA y CIVSA), del lote 6; el Consorcio Asunción SA y Asociados, del lote 7 y Rovella Carranza SA, del lote 8.

Acueducto también se está revisando

Por otro lado, el viceministro también se refirió a las obras del fallido acueducto, cuyas cañerías, instaladas en un tramo de 203 km, desde Puerto Casado hasta Loma Plata, siguen sin funcionar. Arce señaló que las tuberías también se están verificando y que recién cuando concluyan estas revisiones se sabrá si el acueducto volverá a funcionar.

Lea más: MOPC afirma que siguen “probando” el inservible acueducto del Chaco

“Hay que esperar ese informe. Tengo entendido que se está trabajando en eso y buscando alternativas. Está en etapa de estudio y después de eso se decidirá qué se hará para solucionar ese tema del acueducto. Voy a interiorizarme, pero hasta donde sé está en etapa de revisión, para detectar básicamente en qué situación de daño están algunos tramos. Hay sectores que están más dañados que otros, hay obras que son más recientes y que no tienen tantos problemas”, finalizo.