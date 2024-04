Caja Fiscal: requisitos para la jubilación atentan contra la sostenibilidad financiera

El Ministerio de Economía en su “Informe de Finanzas Públicas de la República del Paraguay”, que acompaña al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 presentado al Congreso en setiembre del año pasado, incluye un análisis sobre el balance fiscal 2022, la política fiscal y el plan de gasto, el marco macro fiscal de mediano plazo y otros temas de interés.

En el capítulo de balance fiscal 2022, el MEF aborda el tema referente a la “Situación del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público en Paraguay” y realiza una breve descripción del mismo.

Lea más: Caja Fiscal: MEF anuncia que empezarán a trabajar en la reforma

Señala que la Caja Fiscal es la entidad previsional para trabajadores, jubilados y pensionados del sector público, que se compone de la administración pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, magisterio nacional, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El aporte es uniforme, pero los requisitos difieren

Explica que si bien la tasa de aporte para la jubilación es uniforme para todo el sector público, del 16% sobre el ingreso imponible, los requisitos para acceder a las jubilaciones y pensiones difieren entre los componentes.

Al respecto, menciona que entre estos requisitos se observa que, algunos no requieren de una edad mínima de jubilación/retiro, lo cual atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema.

Sostiene que adicionalmente, a esta diferencia de criterios, se suma el impacto de dos tendencias que han afectado y seguirán debilitando al sistema en los próximos años, en ausencia de reformas necesarias.

Lea más: Caja Fiscal: cobra intereses por inversiones, pero sin reforma no alcanza para mejorar el resultado financiero

En ese contexto, por un lado, indica la jubilación masiva de docentes que han ingresado al sistema en los años 90 posterior a la reforma educativa, quienes han comenzado a completar el requisito de años de aporte para la jubilación ordinaria; y por otro lado, señala el deterioro de la relación de activos/pasivos principalmente para los sectores deficitarios.

“Por citar, el sector del Magisterio Nacional tiene una relación de 2,3 activos por cada pasivo, mientras que, en el caso de las Fuerzas Públicas, la relación es de 2,4 activos por cada pasivo”, refiere el informe.

En los últimos años registró acelerado aumento

El informe expresa que en los últimos años, el sistema de pensiones presentó un acelerado aumento del déficit global, explicado principalmente por el déficit del magisterio nacional y las Fuerzas Públicas.

Destaca que entre los años 2017-2022, el déficit total de estos sectores fue de US$ 1.272 millones, de los cuales US$ 826 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y US$ 446 millones al magisterio nacional.

Lea más: Caja Fiscal acumula 40% de déficit

Expresa que al cierre de 2022, el déficit global de la Caja Fiscal fue de US$ 126 millones, de los cuales el programa civil (administración pública, docentes universitarios, magisterio nacional y magistrados judiciales) cerró con un superávit de US$ 12 millones y el programa no civil con un déficit de US$ 138 millones, financiado con recursos generales del Tesoro.

La cartera menciona, sin embargo, que en 2022 se incluyeron recursos provenientes de cargos vacantes cubiertos con recursos generales del Tesoro, por un total de US$ 84 millones y resalta que sin este concepto, el déficit global del sistema sería de US$ 210 millones.

Déficit del magisterio nacional

El informe afirma que desde febrero del año 2020 se registró un aumento acelerado del déficit del magisterio nacional (docentes), que a diciembre de 2022 registró un déficit de US$ 100 millones, cubierto con el aporte de los demás sectores.

Además, refiere que al presente año (2023), al cierre del mes de junio, la Caja Fiscal concentró un resultado negativo global de US$ 73 millones, de los cuales US$ 51 millones fue cubierto con recursos provenientes de sectores superavitarios (sector civil) y US$ 78 millones cubiertos con recursos del Tesoro (Fuerzas Públicas).

Lea más: Caja Fiscal: es insostenible y su reforma debe ser una prioridad para el gobierno, dijo exministro

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció que tras concluir en el Congreso el estudio del proyecto de ley de organización administrativa del Estado y el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, empezarán a trabajar en la modificación de la Caja Fiscal ya que por año le cuesta a los contribuyentes unos US$ 160 millones, lo que calificó de “absolutamente insostenible”.