Deuda pública: el pago de intereses aumentó 35% en el primer trimestre

La cartera de Economía y Finanzas abonó de enero a marzo de este año poco más de G. 1,5 billones (US$ 207,5 millones) para estar al día con los intereses de la deuda pública, en tanto el año pasado el monto pagado fue de G. 1,1 billones (US$ 153,7 millones al cambio vigente).

El monto desembolsado por el MEF en el primer trimestre del actual ejercicio representa un aumento de G. 391.600 millones (US$ 53,7 millones), lo que equivale a 35% más de los fondos utilizados en el ejercicio pasado para cumplir con los acreedores.

El informe menciona que del monto total abonado en el primer trimestre, los pagos de intereses de la deuda externa representan G. 1,3 billones (US$ 181,7 millones), aumentó 27,5% con respecto al año pasado; y de la deuda interna G. 188.100 millones (US$ 25,8 millones), aumentó 129,5%.

La cartera señala en su informe que el aumento en términos acumulados está explicado, principalmente, por un mayor nivel en el pago de intereses de la deuda de bonos y préstamos de organismos financieros multilaterales.

Deuda pública total al mes de enero

Los últimos datos divulgados por el Ministerio de Economía correspondiente al mes de enero, indican que la deuda pública total, administración central más entidades descentralizadas, asciende a US$ 16.579,8 millones, lo que equivale al 36,4% del PIB.

El MEF demora la emisión de su informe al mes de febrero, mes en que se colocaron en el mercado internacional bonos soberanos por US$ 1.000 millones, fondos que en su mayor parte se destinan al pago de deudas vencidas.

Del total de la deuda pública a enero, a la administración central le corresponde US$ 14.775,4 millones (representa 89,1% del total y el 32,4% del PIB); mientras que a las entidades descentralizadas US$ 1.804,4 millones (representa el 10,09% del total y el 4% del PIB).

El informe refiere que US$ 8.355,9 millones provienen de la emisión de bonos del Tesoro, lo que implica 50,4% del total; US$ 7.646,1 millones, de préstamos obtenidos de organismos financieros internacionales, que representa 46,1%; y US$ 577,7 millones, de la realización de obras en el marco de lo que establece la Ley N° 5074/2013, conocida como ley llave en mano, que equivale al 3,5%.

Gasto salarial en el primer trimestre

En cuanto al gasto salarial realizado en el primer trimestre, el informe del MEF señala que destinó G. 4,9 billones (US$ 676,3 millones al cambio vigente) para cumplir con el personal público.

El MEF desembolsó en este periodo G. 351.200 millones (US$ 48,2 millones) más, equivalente a 7,7%, con respecto a abonado en el mismo periodo del año pasado de G. 4,5 billones (US$ 628,1 millones).

La entidad argumenta que la variación del 7,7% se explica por el incremento registrado en el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las Fuerzas Públicas (policías y militares) por el ajuste del salario mínimo legal vigente.

También en este periodo, aunque en el informe no se hace mención, se registraron aumentos salariales en el Ministerio de Economía, de entre G. 1.000.000 a G. 4.000.000; y en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), de entre G. 1.000.000 a G. 3.500.000, con el argumento una “adecuación salarial” a la nueva estructura de las entidades.