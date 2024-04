Deuda Pública: Tesoro destinó en el primer trimestre US$ 106 millones más para pagarla

El informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” al mes de marzo detalla la transferencia realizada de los recursos, provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento, para la ejecución de los gastos presupuestados.

Los fondos son asignados conforme al plan financiero y las fuentes de financiamientos son las siguientes: recursos del Tesoro (F 10), principalmente recaudación de impuestos; recursos del crédito público (F 20), préstamos y emisión de bonos; y recursos institucionales (F 30), que generan las entidades con los servicios que prestan.

El informe menciona que de enero a marzo transfirieron recursos por valor de G. 11,4 billones (US$ 1.573,7 millones al cambio vigente), que representa G. 1,4 billones (US$ 201,1 millones) más con respecto al año pasado e implica un crecimiento del 14,7%.

La cartera explica que en lo que respecta solo a lo financiado con recursos del Tesoro (FF10), se verifica un crecimiento interanual del 11,2%, explicado principalmente por los rubros de deuda, servicios personales y transferencias.

Fondos destinados a la deuda aumentaron 57,5%

En lo que se refiere a la deuda pública, el informe menciona que aumentó 57,5% en el primer trimestre del año, comparando con el primer trimestre de 2023. Pasó de G. 1,3 billones (US$ 185,6 millones) registrados el año pasado, a G. 2,1 billones (US$ 292,3 millones) en el presente ejercicio, queda una diferencia, por ende, de G. 776.751 millones (US$ 106,7 millones).

Al pago de la deuda interna destinaron G. 204.970 millones (US$ 28,1 millones) y a la deuda externa G. 1,9 billones (US$ 264,2 millones).

Del total transferido al mes de marzo para la deuda pública, G. 1,5 billones (US$ 208,2 millones) son recursos genuinos del Tesoro; y G. 612.568 millones (US$ 84,1 millones) son recursos provenientes de crédito público (se pagan deudas con nuevas deudas).

Deuda pública total al mes de enero

La deuda pública total, administración central más entidades descentralizadas, al mes de enero ascendía a US$ 16.579,8 millones, que equivale al 36,4% del PIB, de acuerdo con los últimos datos actualizados por el Ministerio de Economía.

El saldo de la deuda pública de la administración central fue de US$ 14.775,4 millones (representa 89,1% de la deuda pública total y el 32,4% del PIB); mientras que las entidades descentralizadas US$ 1.804,4 millones (representa el 10,09% de la deuda pública total y el 4% del PIB).

La deuda con bonos soberanos suma US$ 6.263,3 millones y representan el 42,4% de la deuda pública de la administración central.

La cartera no informó aún sobre el saldo de la deuda al mes de febrero, segundo del año en que se emitieron bonos del Tesoro en el mercado internacional por valor de US$ 1.000 millones, monto que incluye lo autorizado por la ley de presupuesto, la ley de medidas extraordinarias de gestión y la ley de bicicleteo de deudas.

Servicios personales se incrementó 8,5%

El informe de la Tesorería General al mes de marzo detalla igualmente que transfirieron más de G. 4,7 billones (US$ 658,9 millones al cambio vigente) para el pago de los servicios personales (salarios y otros beneficios).

El monto aumentó G. 375.112 millones (US$ 51,5 millones), lo que implica 8,5% con respecto al mismo periodo ejecutado en 2023.