Inversión pública: fondos transferidos en el primer trimestre se redujeron en un 72,9%

El informe del Tesoro Público al mes de marzo da cuenta de que el año pasado se destinaron recursos para inversiones por más de G. 1 billón (US$ 142,5 millones al cambio vigente), en tanto que en el presente ejercicio el monto se redujo a G. 281.632 millones (US$ 38,6 millones).

La diferencia implica que invirtieron G. 756.274 millones (US$ 103,8 millones) menos en el primer trimestre de este año, diferencia que comprueba a una caída del 72,9% en la ejecución de proyectos y programas presupuestados.

Lo transferido de enero a marzo del este año corresponde a recursos del Tesoro, por un monto de G. 20.927 millones (US$ 2,8 millones); crédito público, por G. 249.616 millones (US$ 34,2 millones); y recursos institucionales, por G. 11.089 millones (US$ 1,5 millones).

Los fondos son asignados por el Tesoro Público conforme al plan financiero y las fuentes de financiamientos son las siguientes: recursos del Tesoro (F 10), principalmente recaudación de impuestos; recursos del crédito público (F 20), préstamos y emisión de bonos; y recursos institucionales (F 30), que generan las entidades con los servicios que prestan.

Plan de convergencia hacia el déficit fiscal

El panorama registrado en el primer trimestre del año estaría en línea con el plan de convergencia establecido por el gobierno de Santiago Peña, que prevé para el final del año un déficit fiscal máximo de 2,6% del PIB, que se financia con deudas.

Luego de cerrar el año 2023 con un saldo rojo de 4,06% del PIB, según los datos actualizados, debido al pago de la deuda con empresas constructoras y farmacéuticas, al mes de febrero el anualizado del presente ejercicio se situó en 3,34%.

El plan de convergencia fiscal contempla para el próximo año un déficit máximo de 1,9% del PIB y para el cierre del ejercicio 2026 debe retornar al tope de 1,5% del PIB, metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque así comprometieron ante los entes financieros.

Autorizan nuevos llamados a licitación

Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, había señalado tras la reunión del Equipo Económico que se llevó a cabo el pasado martes 2 de abril, que la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, pidió autorización para hacer algunos llamados.

Dijo que los pedidos fueron aprobados de ese modo para que el MOPC vaya adelante con nuevas licitaciones que empezarán a ejecutarse en el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) o a inicios del siguiente año.

Proyectos en ejecución con préstamos

Al mes de febrero, el país contaba con más de 60 proyectos y programas en ejecución financiados con préstamos de organismos financieros internacionales, de acuerdo con los datos del informe del MEF.

El monto total de los préstamos asciende a US$ 6.139 millones, del cual ya ejecutaron US$ 2.918 millones, equivalentes al 47,5%,. Resta un saldo de US$ 3.220 millones.

Los préstamos en gestión, por su parte, ascienden a más de US$ 1.040 millones, paquete que incluye un crédito para calzar el presupuesto, dos para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y otros seis para diversas áreas, tales como salud, educación, infraestructura vial, ambiente, entre otros.