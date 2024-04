MEF pagó más de US$ 2,4 millones en comisión por colocación de bonos

El Ministerio de Economía realizó la última colocación de bonos soberanos en el mercado internacional a inicio del mes de febrero pasado, por un monto de US$ 1.000 millones (la mitad se emitió en guaraníes).

Los datos de la cartera actualizados al segundo mes del año, dan cuenta que del referido monto US$ 380,1 millones fueron para cubrir deudas con las empresas constructoras de obras públicas y las farmacéuticas por la provisión de insumos y medicamentos.

Además, US$ 375,2 millones se destinaron para amortización de deudas, US$ 124,8 millones para administración de pasivos o “bicicleteo” y US$ 119,8 millones para financiar deudas e inversiones en el presupuesto del presente ejercicio.

Pagos por comisión y gastos operativos

El MEF pagó por esta colocación de bonos US$ 2.450.584 en concepto de comisión y gastos operativos a los bancos que realizaron el servicio: Citigroup, Goldman Sachs e Itaú BBA.

Lo abonado es el segundo mayor monto después de la primera colocación efectuada en 2013, cuando el Estado emitió por US$ 500 millones y pagó a los bancos que operaron en ese entonces US$ 2.546.232.

En esta primera colocación las autoridades del momento argumentaron que la emisión inaugural era costosa porque se debía presentar el país a los inversionistas (Roadshows), pero que en las siguientes colocaciones sería menor porque ya no habría necesidad de llevar a cabo este tipo de eventos.

Los datos del MEF dan cuenta que efectivamente el costo se fue reduciendo, incluso en la mayoría de los años se mantuvo por debajo del millón de dólares.

El nuevo gobierno de Santiago Peña, sin embargo, para la última colocación decidió realizar de nuevo la reunión con inversionistas en Londres, Reino Unido; y en Nueva York, EE.UU, por lo que nuevamente se elevó el costo operativo.

Las reuniones estuvieron a cargo del ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, así como otros técnicos que integraron la delegación.

Más deudas para “bicicletear” deudas vencidas

El informe del MEF indica que desde 2013 al mes de febrero del presente ejercicio 2024 ya se emitieron bonos soberanos por valor total de US$ 7.360,9 millones y se pagó a los bancos en concepto de comisión y gastos operativos US$ 14,7 millones.

Inicialmente, los recursos captados a través de la emisión de títulos de deudas eran destinados a financiar principalmente inversiones, pero en los últimos tiempos se utilizan más para “bicicletear” las deudas vencidas.