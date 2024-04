Solo a un paso del acuerdo sobre Itaipú, dicen autoridades de Paraguay y Brasil

El ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Mauro Vieira, hizo ayer una breve visita al presidente Santiago Peña, en Mburuvicha Róga. Le acompañaron el ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silvera, y el embajador del Brasil en Asunción, José Carvallo.

La reunión se extendió por más de una hora y al finalizar el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, informó en rueda de prensa que la delegación del Brasil presentó a Paraguay una propuesta con relación a la tarifa de Itaipú, sobre la que no dieron detalles.

El ministro de RR.EE informó que acordaron “principios técnicos” y que el acuerdo persigue beneficios para ambos países. Añadió que la visión es compartida con respecto a que Itaipú sea generadora de energía y también sea promotora del desarrollo. Dijo que ya informaron sobre los avances al presidente Santiago Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay y Brasil a un paso de definir tarifa de Itaipú tras nueva propuesta

A su turno, el ministro de Industria, Javier Giménez, explicó que los gobiernos están a “un paso de salir y anunciar al mundo la nueva tarifa, no solo para los próximos años, también el acuerdo operativo y las premisas básicas”. “Estamos muy cerca y confiados de que Paraguay y Brasil llegarán a un término satisfactorio”, añadió.

Por su parte, el canciller Mauro Vieira indicó que seguirán con las conversaciones, que son “frecuentes y fructíferas”. Indicó que desde hace dos meses están trabajando con una “visión positiva y constructiva para encontrar las mejores soluciones, para la operación de la empresa y para el beneficio de ambos países”. Coincidió con las autoridades paraguayas al afirmar que está “muy optimista” y considera que pronto se podría anunciar un acuerdo concreto. “En poco tiempo estaríamos en condición de concluir la negociación y pasar al Anexo C”, agregó.

Tras la visita del canciller Vieira y el ministro Silveira, el medio brasileño Valor Económico publicó que es una “posibilidad” que defiende Brasil que la tarifa “se mantenga a US$ 16,71/kW-mes para los años 2024 y 2025; y que comience a bajar a partir del 2026, con avances estructurales en la revisión del Anexo C, que es el documento que establece las bases financieras del acuerdo entre los países”. Refieren que los ministros dejaron clara la premisa de que Brasil de no aceptará aumentos en los precios de la energía para los consumidores brasileños”.

Lea más: La S&P rebaja su calificación a Itaipú debido al desacuerdo tarifario

Dicha tarifa le permitiría al gobierno contar con recursos adicionales por un monto superior a los US$ 400 millones, considerando lo acontecido en el 2023 con el mismo monto de la tarifa.

Cabe recordar que en principio de la negociación, se había dicho Brasil pretendía bajar inclusive a US$ 10 kW-mes, en tanto que Paraguay aspiraba a retornar a los US$ 22,60 kW-mes.

En el encuentro también conversaron sobre el proyecto del gasoducto de carácter trinacional y el avance de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Lea más: Anuncian de nuevo novedades sobre la tarifa 2024 de Itaipú

Quieren acuerdo que dure dos a tres años

Semanas atrás, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, se había mostrado optimista en cuanto al avance de las negociaciones para la definición de la tarifa 2024 de Itaipú. “Vamos a llegar a un acuerdo beneficioso para ambos países, pero será el último arreglo tarifario en base a esta diferencia de posiciones”, manifestó el también consejero de Itaipú. Asimismo, había adelantado que están negociando con el Brasil acordar una tarifa por la potencia que dure dos a tres años, para luego pasar a la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú.