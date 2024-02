Anuncian de nuevo novedades sobre la tarifa 2024 de Itaipú

Este es el tercer año en el que las partes paraguaya y brasileña de Itaipú, contra sus reglas y tradición, aplazan la definición del costo de servicio de electricidad o tarifa de Itaipú, en el 2022, hasta inclusive el segundo semestre del ese ejercicio.

El atraso, pese a que el mecanismo de definición está previsto con meridiana claridad en el Tratado, perturba la rutina administrativa de la entidad binacional, razón por la cual se ve obligada, de nuevo este año, a optar por mecanismos provisionales, para evitar inconvenientes mayores con sus funcionarios, prestadores de servicios, proveedores e inclusive con la Justicia, como ocurrió este año en Brasil.

La Resolución N° 001/24 del Directorio Ejecutivo de la Itaipú, rige, en forma retroactiva, en el lapso que media entre enero y marzo del presente año.

El viernes último, el canciller compatriota, Rubén Ramírez Lezcano, con moderado optimismo, señalaba el lunes 4 de marzo, como fecha posible para el alumbramiento de la tarifa 2024 de la entidad binacional. "Ya existe un avance importantísimo, ya existen coincidencias", enfatizaba.

¿US$ 15,74/KWmes. será la saliad intermedia?

Acerca de la tarifa 2024, dijo Ramírez que sobe la mesa de negociaciones tienen cuatro números, pero que no los dará a conocer “porque son parte de la negociación”.

En fuentes extraoficiales se cree que la hasta ahora escurridiza tarifa sería de US$ 15,74/KWmes, o sea el promedio entre la tarifa que rigió en 2023 y la propuesta que trajeron a Asunción los ministros de Relaciones Exteriores (Mauro Vieira) y de Minas y Energía (Alexandre Silveira), el lunes 5 del presente mes: US$ 14,77/KWmes,.Gobierno brasileño propuso bajar la tarifa de Itaipú a menos de US$ 15/KW

La propuesta, extraoficialemente se supo, fue rechazada por su pares paraguayos luego de una prolongada y ríspida reunión en Mburuvicha Roga. Recordemos que el número paraguayo excedía los US$ 22/KW mes, inclusive.