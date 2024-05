Gobierno de Peña se asegura US$ 1.250 millones por año con nueva tarifa de Itaipú

En un documento de entendimiento entre Paraguay y Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional, fechado el 16 de abril último (casi un mes atrás), pero que se dio a conocer recién ayer, luego del mensaje del presidente de la República y la conferencia de prensa de los voceros de la negociación, se detallan los acuerdos alcanzados.

En esa reunión, los representantes de ambos países acordaron que la tarifa de Itaipú será de US$ 19,28 kW mes, la cual se aplicará en los años 2024, 2025 y 2026. Asimismo, que el precio de la energía eléctrica que se transmitirá al consumidor brasileño será el que figura en la Resolución Homologatoria ANEEL n° 03/2023.

Dice también que Brasil y Paraguay aceptan mantener la vigencia de los términos del Acuerdo Operativo del año 2007 por este periodo (2024-2026).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, que Paraguay acuerda aumentar la contratación de la potencia en al menos un 10% por cada año a partir del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, y para los años subsiguientes, el Paraguay se compromete a contratar acorde a todas sus necesidades.

Podrá vender su energía de Itaipú al mercado libre brasileño

“Paraguay tendrá la posibilidad, de inmediato, de vender su energía al mercado libre brasileño, de acuerdo con las normas actualmente vigentes en el Brasil”, figura en el documento. Sin embargo en este punto no se aclara a qué energía se refiere, porque no se especifica si es Itaipú u otra fuente.

El mandatario Santiago Peña, en un video pregrabado, destaca que “con este acuerdo se ha conquistado una reivindicación histórica para el Paraguay, al permitirse la venta directa de energía paraguaya al mercado brasileño, lográndose así después de más de medio siglo la tan ansiada soberanía energética”.

Lea más: Itaipú: Paraguay y Brasil se comprometieron a acordar Anexo C antes de que acabe el año

El acuerdo también indica que “después del ejercicio 2026, las Altas Partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional, previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.

Finalmente el acuerdo sostiene que “las partes se comprometen, en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que la parte paraguaya de la energía de Itaipú, no consumida por el Paraguay, podrá ser vendida libremente al mercado brasileño por el Paraguay”.

El documento acordado en Asunción, en la última reunión en la que, por el lado brasileño, participaron el ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira y el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, así como el canciller, Rubén Ramírez, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

Lea más: Esto dice el documento de entendimiento entre Paraguay y Brasil

La tarifa fijada generará US$ 280,5 millones en ingresos por royaltíes, US$ 650,9 millones para inversión social por año, US$ 265,8 millones por compensación de energía y US$ 53 millones en utilidades de capital y otros, para un total de US$ 1.250 millones por año, detalló Peña en su video.

Resaltó que estos recursos lo invertirán en áreas fundamentales para el crecimiento y desarrollo del país, sin detallar los montos que irán para cada proyecto ni cómo harán para transparentar los gastos.

Adelantó que crearán centros de promoción de la salud, alimentación y educación para los niños; habrá una inversión sin precedentes en materia de seguridad y construirán tres grandes hospitales en el interior del país. También dijo que modernizarán la infraestructura vial en el interior del país, invertirán en el transporte público y apostarán fuerte a la infraestructura energética.

Lea más: Itaipú: Gímenez asegura que se transparentará uso de fondos en futuros programas de Gobierno

No subirá la tarifa de la ANDE

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, aseguró ayer que “en ningún momento va a existir un aumento tarifario debido a este aumento de la tarifa de la Itaipú Binacional”. Dijo que ese monto adicional de aproximadamente US$ 73 millones en la compra de potencia de Itaipú, será compensado con el ingreso adicional que tendrá a partir de la nueva tarifa de Itaipú. “Una de las prioridades será la inversión en el sistema eléctrico paraguayo, y la calidad del suministro de energía eléctrica significa calidad de vida e industrialización de nuestro país”, agregó.

Tarifa de Itaipú: Alliana destaca apoyo del Partido Colorado

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, además de confundir al director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, agradeció “al director de la Entidad Binacional Yacyretá” por su alto grado de compromiso y de patriotismo. También destacó el esfuerzo en conjunto, “donde técnicos de primer nivel acompañados de políticos, de autoridades, han conseguido este logro para la República del Paraguay”.

El segundo del Poder Ejecutivo no mencionó los nombres de los políticos a los que agradecía, pero en la sala de prensa de Mburuvichá Róga, acompañando a los voceros en la conferencia de prensa estuvo el ministro asesor del presidente de la República, José Alberto Alderete (además ex director general de Itaipú).

Lea más: Itaipú: Brasil informó sobre el acuerdo por la tarifa pero Paraguay guarda silencio

También agradeció al Partido Colorado por su apoyo y respaldo. “Tengo que agradecer hoy al Partido Colorado que ha dado también todo el apoyo y todo el respaldo a este gobierno para que nosotros podamos trabajar tranquilamente y hoy venir a celebrar este gran logro para la República del Paraguay”, señaló el vicepresidente de la República.

Durante el anuncio oficial de la tarifa estuvieron ausentes los consejeros de Itaipú Carlos Valdovinos (que sí estuvo en otras oportunidades abordando el tema) y el Ing. Héctor Richer, el consejero y asesor técnico a quien llamativamente no se lo vio en ninguna de las instancias de las negociaciones con el gobierno del Brasil, y en forma poco frecuente al presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, a quien se lo pudo ver y escuchar recién ayer.