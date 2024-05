Para MEF, desaceleración de la economía en un mes no genera preocupación

El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) que venía creciendo entre 5% y 6% en los primeros meses del año, presentó una fuerte desaceleración en marzo, mes en el que creció apenas 0,2%. Sin embargo, por el momento no genera preocupación ya que se trata de un mes en particular, por lo cual no afecta las expectativas, indicó el ministro Carlos Fernández Valdovinos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Yo no me asusto porque hay un número bajo en un mes determinado, lo mismo pasa cuando tenemos una disparada de la inflación por productos muy volátiles en ciertos meses, lo cual no te permite hacer ningún tipo de análisis objetivo”, afirmó.

El ministro explicó que la economía sufre variaciones según la coyuntura, por lo que hay meses que pueden tener mejores rendimientos que otros, debido a la coyunturas como condiciones climáticas adversas, también puede deberse a efectos estadísticos entre otros factores.

“Cuando vemos que hay una desaceleración más prolongada de tres meses o más me empezaría a preocupar y ver que está pasando; de lo contrario vamos a empezar a implementar medidas sobre series tan volátiles y creo que eso es un error” expresó

El Imaep registró un crecimiento de 0,2% en marzo con respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado es inferior al 6,2% de suba que se registró en el mes de febrero pasado.

Igualmente en el acumulado del primer trimestre, la actividad económica alcanzó una variación del 3,8%, de acuerdo con lo informado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Cabe señalar que el Imaep es un indicador de corto plazo y no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB) pero marca la tendencia y su resultado normalmente no difiere mucho de este. Para el presente año, la proyección de crecimiento del PIB ronda entre 3,7% y 4%, según recientes estimaciones de organismos públicos y privados. El año pasado cerramos con un repunte del 4,7% en el PIB como efecto de la recuperación del sector agrícola y energía.

¿Qué factores incidieron en desempeño del Imaep?

De acuerdo con el reporte oficial, en el resultado de marzo incidieron los desempeños favorables de los servicios y la agricultura. Sin embargo, la construcción, la generación de energía eléctrica y la ganadería, atenuaron el dinamismo favorable de la actividad económica.

Algo resaltante en el informe es que al extraer del cálculo del Imaep, el rubro de la agricultura y las binacionales se reporta un crecimiento mayor, que llegó al 2,2% interanual en marzo y con este resultado, acumula un crecimiento de 5,3% en el primer trimestre del año, resultado que refleja un mejor desempeño de otros rubros como los servicios y las industrias.