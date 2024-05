Cambios en jubilación del IPS: “Siempre se busca tocar a los débiles y nunca a los empresarios”, afirma senadora

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, anunció que en 10 días más se tendría listo un proyecto de ley que plantea tres modificaciones a la carta orgánica: aumentar los años que se utilizan para el cálculo de la jubilación, dejar de aportar al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), además de titular los inmuebles que carecen de la documentación.

La senadora Esperanza Martínez (FG) refirió que considera que no será una solución para la crisis que enfrenta el IPS. “Cómo si fuera que esos ahorros van a salvar al IPS. No creo que tres o cuatro medidas sean la solución del IPS”, mencionó.

Cuestionó principalmente la medida de aumentar los años para el cálculo de la jubilación. “No es un problema de bajarle nomás al aportante para que cierre la caja y todo lo que se robó salga por un costado para que apretemos otra vez sobre el pensionado. El objetivo de la Caja es vida digna del trabajador después de jubilarse y no le podés jubilar con G. 2.000 porque así tu caja te cierra”, dijo.

“Me van a decir que poner 10 años es porque hay corrupción y la gente los últimos años aumenta su sueldo para más ganancia, pero hagamos estudio para saber cuántos son los que terminan aumentando sus salarios y no sea esta una medida económica y financiera para tapar el agujero de la corrupción”, agregó.

Cuestionó que se apunte a débiles

Mencionó que se apunta al sector más débil, en este caso el aportante, para mejorar la situación financiera del IPS, mientras se es flexible con otros sectores, como el empresarial, considerando que -dijo- actualmente hay una evasión del 60% en los aportes obreros patronales.

“Siempre se busca tocar a los débiles y nunca a los empresarios. ¿Por qué no se cuenta quiénes son los morosos?”, resaltó.

La senadora apuntó además al Estado, pues indicó que si este hubiese aportado lo que le corresponde, el IPS no se encontraría en la crisis actual. “Cortemos con la corrupción, con la evasión y veamos un poco el resultado. Aquí no se quiere hacer lo que no le conviene al Estado”, mencionó.

IPS requiere cambios estructurales

También resaltó que el IPS requiere una reforma estructural y no soluciones parches. En ese sentido, apuntó que instalaron una mesa de trabajo con la Comisión de Salud del Senado y la previsional a fin de buscar medidas para mejorar la situación de la institución.

Refirió que solicitará un “diagnóstico acabado” para determinar cuáles son las medidas a ejecutar para solucionar la crisis que enfrenta la previsional.