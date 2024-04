Deplorables contrataciones para mantener a clientes del cartismo

En abril del año pasado, ante una nutrida concurrencia de funcionarios colorados de la binacional Itaipú que participaban de un mitin electoral, Santiago Peña emitió una inequívoca y deleznable señal que no fue debidamente dimensionada. El actual presidente escupió sin ruborizarse: “Los que llegan a los cargos lo hacen gracias al Partido Colorado. Lastimosamente muchos creen que los tienen porque son ‘guapitos’ o porque tienen la pared llena de títulos”. Sus dichos fueron fervorosamente aplaudidos por sus correligionarios; era el presagio de indignas contrataciones de funcionarios públicos con los que hoy día Peña paga lealtades y mantiene doblegados a los vasallos del cartismo. A la despreciable señal no se le dio entonces una acabada ponderación ni la debida importancia, pero ya era el preanuncio de lo que el entonces candidato planeaba hacer con la investidura presidencial: estaba totalmente dispuesto a sacrificar el dinero del pueblo paraguayo en beneficio particular del aparato clientelista de la Asociación Nacional Republicana (ANR).