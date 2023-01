Un mundo inconcebible: El adiós de Tom Warrior a H. R. Giger

»Por primera vez en setenta y cuatro años ayer la noche no tuvo la luz indecible de H. R. Giger.

»H. R. Giger fue nuestro mentor desde que, quizá algo atrevidamente, entablamos contacto con él hace treinta años. Cuando prácticamente todos ridiculizaban, ignoraban o censuraban la música de la entonces casi desconocida banda underground Hellhammer, Giger conversó con nosotros, nos escuchó, nos dio una oportunidad. Y eso en uno de los muchos momentos de esplendor de su carrera.

»Años después, su arte asombroso aparecería en la portada de uno de los principales álbumes de Celtic Frost, To Mega Therion. Otro enlace con su mundo se nos manifestaba, casi como algo predestinado.

»Con los años, el mentor se convirtió en amigo. Fue una amistad y una conexión personal que valoré infinitamente y que incluyó a su maravillosa esposa, Carmen, y a las otras personas notables que eran parte de su vida.

»Cuando Celtic Frost terminó amargamente en el 2008, H. R. Giger y su esposa estuvieron entre aquellos que, testigos de mi desesperación, me apoyaron. Que Giger aceptara colaborar con mi nuevo grupo, Triptykon, y que nos dejara poner una de sus pinturas más dramáticas en la tapa del primer álbum, Eparistera Daimones, lo significó todo para mí.

»Creo que a él también le gustó hacerlo. Me lo dijo algunas veces, y luego me dejó anonadado en octubre del 2011 cuando me propuso seguir colaborando con Triptykon. Yo nunca hubiera osado pedírselo, para no parecerle codicioso e insaciable. Él barrió mis remilgos de un manotazo, y fue mentor y amigo, y el que de nuevo dio a nuestro segundo álbum una vida sin par con la simbiosis de música y arte. Apenas unas semanas después tuve el álbum en mis manos y lo amé.

»Nada de lo que yo pueda escribir sobre H. R. Giger, ninguna de mis palabras, podría describirlo como persona ni como amigo. Es absolutamente inconcebible imaginar un mundo sin su ingenio, sin su sagacidad, sin su mirada, sin su sentido del humor, sin su inteligencia, sin su amistad, sin su enorme nobleza. Y ahora nos ha abandonado, en todo el profundo, estricto sentido de esa triste palabra, finalmente.

Tom Gabriel Warrior, en nombre de Triptykon

Martes 13 de mayo de 2014»

(Traducción al español: Montserrat Álvarez)