El 87% del PGN va a gastos rígidos

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó esta semana al Congreso Nacional el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024. El mismo asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), no contempla aumento salarial general, pero prevé un déficit fiscal de 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y un endeudamiento vía bonos y préstamos por US$ 782,5 millones para cubrir gastos corrientes en salud y financiar parte del déficit.