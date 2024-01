Ministerio de Energía para que lidere

Aspecto organizacional

1- Concretar la creación del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos e implementar la Política Energética Nacional con la ley del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico; esto es fundamental para unificar la política energética en una única autoridad de aplicación.

Binacionales con Argentina

2- Ver con el acta de entendimiento y las notas reversales firmadas con Argentina sobre el Anexo C de Yacyretá y, como consecuencia, las futuras obras, un nuevo escenario energético que ya fue aprobada por el Congreso paraguayo, pero no por el argentino, que no está cumpliendo su compromiso de pagar en tiempo y forma por la energía cedida. Por lo tanto sugerimos tener un Consejo de Administración de la EBY -lado paraguayo- más técnico, similar a lo realizado por Argentina, para tener el mismo lenguaje técnico, ya que en el Consejo se aprobarán las ofertas de las nuevas obras para su posterior adjudicación y construcción y, fundamentalmente, la reglamentación técnica del contenido del nuevo Anexo C de la reversal que se firme con la Argentina si es aprobado o renegociado por Argentina.

3- Terminado el mantenimiento mayor de las máquinas de Yacyretá, hoy con las 20 máquinas trabajando a 155 MW se está construyendo la futura central cercana al brazo Aña Cua, de 3x90 MW. También se estudió la ampliación de la casa de máquinas para las unidades 21, 22 y 23, y la posibilidad de instalar más unidades para llevar hasta 5-10 y así contar con 30 máquinas en la CH-Yacyretá, que implicará la construcción del dique compensador, con una central hidroeléctrica de 1600 MW en Itacorá-Itatí.

4- Están en servicio las líneas de transmisión (LTS) de 500 kV, LP1 y LP2, de 1.600 MW cada una desde la ES-GIS -500 kV de la CH-Yacyretá hasta la ES-Ayolas de la ANDE, de 500 kV. Además está en servicio la LT de 500 kV entre ES-Ayolas y ES-VHayes de la ANDE, que posibilitaron trabajar en forma interconectada y sincrónica a los sistemas de Brasil -Paraguay y Argentina mediante el previo ajuste de los PSS- sistema estabilizador de potencia de los generadores en ambas centrales desde enero del 2023.

Para cumplir la filosofía de N-1 para las LTs de 500 kV será fundamental construir en breve la segunda LT de 500 kV desde la ES-Ayolas a la ES-VHayes, pero pasando por la futura ES-Valenzuela de la ANDE.

5- Debe tenerse en cuenta que nuestras futuras grandes centrales hidroeléctricas serán binacionales, porque estarán sobre el río Paraná, compartido con Argentina, y que deberán ser planificadas, proyectadas, licitadas, construidas y puestas en servicio en el periodo 2025-2035, a más tardar, por lo que es necesario, de una vez por todas, dar nuestra mayor atención técnica, política, jurídica y diplomática al sector energía del Paraguay, mediante el futuro Ministerio de Energía... cuya creación se demora y que el actual Poder Ejecutivo debe impulsar su creación en el Congreso Nacional.

6- La construcción de la futura central hidroeléctrica adyacente al vertedero del caudal ecológico del brazo Aña Cua, con máquinas de 3x90 MW, Kaplan, de 270 MW y que la misma termine en el plazo previsto de su cronograma de 60 meses, con la mayor participación de industrias metalmecánicas y civiles nacionales. Se estima que la primera máquina máquina entrará en servicio en el 2025.

7- Reorganización y modernización del equipamiento para la Marina, la Fuerza Aérea y del Ejército en la zona de frontera con la Argentina, porque, por seguridad nacional en la zona del Paraná deberá vigilarse desde aguas abajo de Itaipú hasta su confluencia con el río Paraguay, posiblemente con tres nuevas centrales hidroeléctricas binacionales con la Argentina, además de la de Yacyretá.

Itaipú binacional y la zona este del Paraguay-ANDE

8- Debería licitarse en este 2024 la segunda línea de 500 kV desde la estación margen derecha de Itaipú (ES-MD) hasta la ES-VHayes de la ANDE, pasando por la futura ES-Emboscada, así como desde la estación margen derecha de Itaipú se puso en servicio en julio del 2023 la LT de 500 kV, 2200 MVA, de doble terna, a la estación de Yguazú de la ANDE de 2x3x200 MVA, en 500/220/23 kV y, de ahí LTs de 220 kV hasta la ES-km30, de 2x550 MVA. Además, la LT de 220 kV entre Santa Rita y María Auxiliadora, con transformador en la ES-María Auxiliadora, de 220/23 kV de 42 MVA. Entonces, extraer de la ES-MD la mayor cantidad de potencia es una meta estratégica para el desarrollo económico-social e industrial del Paraguay y completar así las cuatro LTs, de 500 kV, desde la misma al SIN de la ANDE.

9- Buscar la mayor participación de las empresas nacionales en el suministro de equipos de la actualización tecnológica de la central Itaipú que se iniciará en los equipos de sus sistemas de protección, control y comando analógicos actuales, sea del vertedero, generadores, turbinas, transformadores, GIS de 500 kV, por equipos digitales y de aquellos suministros que puedan las mismas efectuar, en especial en los equipos de servicios auxiliares y la modernización de la ES-MD posiciones L1, L2 500 KV Y TIR1, T2R2, T3R3 l1, l2, 500 kV, y TIR inicialmente.

10- Diversificar la matriz energética nacional y para ello iniciar la construcción de las pequeñas centrales hidroeléctricas mediante acuerdos de APP o leasing con el sector privado - público con un potencial estimado entre 100 a 500 MW, según estudios del PTI de Itaipú.

11- Incentivar que la industria nacional metalmecánica siga fabricando estructuras de las LTs de 220 kv y se le dé la posibilidad de fabricar las estructuras de las futuras LT de 500 kv, tramo MD-VHayes, de 367 km, de más de 850 estructuras con un peso estimado de 20 Tn, un total de 17.000 Tn y/o las otras LTs de 500 kV programadas su construcción. También el CIE está fabricando piezas de la turbina kaplan para la CHY de la EBY en dos juegos para la EBY y, potencialmente, expandible a cuatro juegos más.

12- Dada la disponibilidad desde el 2015 en la estación margen derecha de la Itaipú de los 7000 MW correspondientes a Paraguay-ANDE, planificar la construcción de una cuarta LT de 500 kV antes del 2024-2025, para que Paraguay consuma la totalidad de la potencia disponible. Además será fundamental conocer y tener abogados, economistas e ingenieros conocedores del derecho energético para futura negociación en la Itaipú desde el 2024 en adelante del Anexo C, por lo que es fundamental que nuestro país utilice a sus mejores hombres con experiencia.

13- Analizar entonces si comprar de Itaipú la totalidad de potencia disponible nos convendrá como estrategia de negociación, que el precio de la misma sea lo más bajo posible luego de que en el 2023 se pagara toda la deuda. Así de los 16,71 US$/MWmes, quizás el costo baje a menos de 10 US$/MWmes, con lo que financieramente esto significará un gran logro económico para el desarrollo del país, con energía segura y confiable. Analizar esto desde el derecho energético y economía de mercado por nuestras autoridades, y el futuro Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos y del Ministerio de Economía y Finanzas e Industria y Comercio.

14- Un detalle a tener en cuenta será declarar a las barras de 500 kV de la ES-MD de la Itaipú como nodo de integración con el Brasil. para vender por ese nodo la potencia excedente, que no consumamos, a precio de mercado como a cualquier empresa privada, que pagando peaje por la LT de 500 kV de ANDE pueda también colocar su potencia disponible en ese nodo de integración.

Chaco paraguayo

15- Dejar en condiciones de operar en este 2024-2025 el acueducto desde el río Paraguay hasta Loma Plata-Filadelfia y áreas adyacentes y llegar también hasta Mariscal Estigarribia.

16- Esto tiene que ir acompañado del crecimiento de líneas y estaciones en 220 kV/ 66 kV y 23 kV de la ANDE y del sistema eléctrico del Chaco central de las colonias menonitas. Aumentar la potencia disponbible en la estación Loma Plata a 60 MVAx2= 120 MVA, en lugar de 30 MWAx2 para garantizar el crecimiento sostenible del sistema oeste, en especial de las áreas de Filadelfia-Loma Plata-Neuland, e instalar un Statcom de -150 a + 150 MVA en 220 kV en ES-Loma plata a más tardar en 2025.

Estudiar la opción de entregar en 220 kV a las colonias menonitas del Chaco paraguayo.

Previamente, definir por ley la comercialización del sistema de distribución de 23 kV a las colonias del Chaco Central y conforme al Pliego de Tarifas Nº 21 vigente de ANDE para Paraguay, que sugerimos mejorar la parte de suministro de mayor potencia para el sector privado industrial.

Incentivar que las cooperativas de Filadelfia, Loma Plata, Neuland instalen más CT-solar de 1 MW a 3 MW, con alimentación en 23 kV para recortar el pico de consumo, ejemplo en frigoríficos, lecherías, fábrica de hilado de algodón.

17- De parte del futuro Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, analizar, estudiar y elaborar diferentes alternativas de trazado de gasoducto-oleoducto-poliducto desde los potenciales centros de producción de hidrocarburos en el Chaco paraguayo, como de la Región Oriental a los potenciales consumidores en centrales térmicas-refinerías-plantas de fertilizantes-GLP, etc.

18- Buscar el Ministerio que Petropar encare, previo relevamiento geológico de las potenciales cuencas de hidrocarburos, trabajos de prospección, exploración, perforación de hidrocarburos en alianza con otras empresas internacionales, con tradición en los negocios de hidrocarburos, ejemplo YPF, así como lo está haciendo en Bolivia YPFB. En paralelo, instalar nueva refinería de 50.000 a 60.000 barriles diarios y planta de fertilizantes para la agricultura y ganadería.

19- Ver a las futuras centrales térmicas con gas natural paraguayo-chaqueño como una opción, potencial y real para el plan de obras de ANDE desde 2025 al 2040 en el sistema oeste y Metropolitano, con centrales de ciclo combinado y/o a gas de 150/200 MW en el Chaco y de módulos de 700 mw en el sistema metropolitano.

20- Planificar definitivamente una estrategia para tener agua todo el año del río Pilcomayo con conocedores de su medioambiente.

Integración energética-universidad-seguridad nacional

21- Estudiar la interconexión eléctrica, en 500 kV, entre la ES-VHayes y la estación de Formosa, Argentina, como un medio de integración energética y así evitar la instalación en Formosa de la central nuclear Carem, de 150 mw.

22- Dar todo el apoyo financiero y tecnológico para que la universidad sea el medio del desarrollo de la investigación de la energía alternativa y de los hidrocarburos e incentivar la formación de abogados, economistas e ingenieros en derecho energético.

23- Es fundamental para un país con una población del 75% menor de 30 años, que su juventud estudiosa tenga asegurado su futuro laboral en las futuras obras del plan de ANDE del 2021-2040, como en las futuras centrales hidroeléctricas binacionales. Sugerimos planificar e incentivar la formación de técnicos de mandos medios en distintas regiones afectadas y que la de formación de ingenieros sea de las universidades privadas como de las nacionales.

24- Todas las obras citadas servirán para un desarrollo económico sostenible y mejoramiento del nivel social y financiero de las poblaciones afectadas en los distintos departamentos del país así como del mejoramiento y modernización de las Fuerzas Armadas de la nación para el control y vigilancia de nuestras fronteras.

Por ello, todos estos proyectos y obras tendrían que ser liderados y coordinados por el Ministerio de Energía Minas e Hidrocarburos a ser creado por el gobierno nacional dentro de la Política Energética nacional de largo plazo.

(*) Consultor energético. Master en planificación y conducción estratégica nacional del Conague-XXVIII,i promoción-1996.