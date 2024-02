Las modificaciones que necesita el Estado

Estimados lectores: Lo que se cita a continuación es para conocer la estrategia de cómo encarar una nueva reorganización del sector energético por el Gobierno nacional en vistas a la aplicación de la nueva política energética nacional como una política de Estado, que fue creada en octubre del 2016, pero que no se aplicó hasta la fecha para tener y definir un nuevo relacionamiento interno y con nuestros amigos, países vecinos a partir de este 2024.

Para eso ponemos a vuestro conocimiento estas recomendaciones que abarcan los siguientes puntos de una VISIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL, QUE SUGERIMOS REALIZAR MEDIANTE EL MINISTERIO DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS, PARA TENER UN ESTADO PARAGUAYO MODERNO, EFICAZ Y EFICIENTE ACORDE CON LO QUE REQUIERE EL PARAGUAY EN EL SIGLO XXI desde este 2024.

Las mismas serán las siguientes:

1) Restructurar la administración del Estado paraguayo mediante la creación del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, del Ministerio de Planeamiento del Desarrollo Social, Económico y Energético y del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, tres nuevos ministerios muy necesarios, partiendo de los entes, secretarías y viceministerios existentes, con el fin de modernizar el sector energético.

2) La creación del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, EL CUAL ELABORARÁ el plan estratégico nacional del sector energético, que es hoy una necesidad impostergable y no pasa desapercibida al país, que APLICARÁ una política energética única que le permitirá padronizar la gestión, optimizando los recursos hidráulicos, el potencial de hidrocarburos, la gestión de un nuevo enfoque técnico, logístico y geológico en el sector minería, fortaleciendo los intereses nacionales de todas las instituciones nacionales, entidades binacionales y empresas privadas existentes y futuras y, en especial, liderar con su equipo las negociaciones del Anexo C en el 2024 y negociar con su par brasileño, el ministro de Minas y Energía y su equipo.

3) Encontramos que el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos que se propone, como autoridad energética, minera, y de los hidrocarburos, está concebida y está apoyada por una decisión política de Estado y que estará dotada de recursos financieros y humanos competentes, estables, altamente motivados, con mentalidad pronegocios para que, en nombre del Estado, diseñe, oriente, y regule el mercado abierto y competitivo, tal como está en la justificación e insertados los conceptos en los capítulos y artículos en el proyecto de ley elaborado en senadores-diputados y VMME en el 2018-2019-2022-2023, y que debe SER CREADA POR PARLAMENTO NACIONAL e IMPULSADA Y APROBADA POR EL EJECUTIVO en este 2024.

4) Resaltamos que para complementar el cuadro de profesionales y el personal, se plantea la aprobación, por esta misma Ley y para este objetivo, de “un programa de comisionamiento de funcionarios y profesionales altamente calificados, con experiencia, de las instituciones que integran el sector energético nacional”, un detalle a tener muy en cuenta para el éxito de la implementación y dirección del nuevo MEMH.

5) Entonces, para contar con un ordenamiento jurídico y regulatorio estable, fiable, transparente y ante la necesidad de unificar responsabilidades, atribuciones del sector energético en una única autoridad de aplicación de la “energía”, como en la mayoría de los países del mundo y, en particular, en esta región del continente, apoyamos la creación de este MEMH.

6) Recordamos que entre las principales razones y la necesidad de estructurar, ordenar el importante sector energético de nuestro país, a más de las ya señaladas, en forma precedente son las siguientes:

A) La necesidad de armonización de políticas, tecnologías y conceptos que hoy se encuentran separados en distintos sectores.

B) La existencia de un amplio consenso en el país para tener una política eficaz de energía.

C) La necesidad de importantes inversiones en el sector energético, que serán rentables solo a medio y largo plazo y por lo tanto precisan un marco jurídico estable.

D) La necesidad de concentrar las competencias necesarias en una institución encargada de la energía, la minería y los hidrocarburos.

7) Resaltamos que entre las funciones principales del Ministerio de Energía, Minas, e Hidrocarburos, deberán de estar:

a) Coordinar en general al Sector energético nacional;

b) Desarrollar la política energética nacional;

c) Realizar estudios, inventarios, planificación global integrada pero indicativa para orientación al sector privado en sus inversiones;

d) Ventanilla única para conducir y/o facilitar los negocios del Sector;

e) Interlocutor natural válido en los procesos de integración energética regional;

f) Representante del sector energético paraguayo en el ámbito internacional para conducir y liderar la misma con resultados exitosos, como la renegociación del Anexo C de Itaipú en el 2024.

8) Entonces recalcamos la necesidad posterior de hacer una reingeniería de la misión, objetivos, funciones y alcance de los ministerios existentes para adecuarlos y complementarlos a los que serán creados para así de acuerdo a la Política de Estado e inserción que se quiere en el ámbito del MERCOSUR y mundial, para que el Paraguay sea un Estado moderno y competitivo.

9) Utilizar, además a la universidad nacional y privada, que tienen que ser la punta de lanza de la investigación en los temas de gran trascendencia nacional, ya que cuentan con los profesores preparados para formular y asesorar en los temas específicos y buscar que los trabajos finales de grado o tesis sean enfocados hacia el apoyo al desarrollo nacional.

10) Emplear en los consejos de las entidades binacionales a los mejores técnicos, juristas del derecho energético, economistas y de relaciones exteriores con que cuenta el Paraguay, darle prioridad a esto, porque en los consejos se definen muchos asuntos muy relevantes y en especial sugerimos que los consejos de Itaipú y de la EBY sean renovados debido a la implicancia de las negociaciones del Anexo C con Brasil y de las futuras obras binacionales con la Argentina sobre el río Paraná y que la ANDE recupere en Yacyretá el lugar que tuvo y lo perdió y que con el nuevo Anexo C de la Nota Reversal del 2017 lo vuelva a tener.

11) En la geopolítica estratégica del sector energético del Paraguay se debe insistir en la ayuda técnica y financiera de países como Japón, Alemania, España, Italia, Brasil e iniciarla con Rusia y Canadá, para los nuevos grandes proyectos, en especial en la zona de las colonias menonitas del Chaco central, como medio para diversificar la obtención de financiamientos.

12) Concluidas las negociaciones con Argentina sobre Yacyretá acerca del Anexo C, pero no aprobadas por Argentina, y empezadas las negociaciones con el Brasil, sugerimos que sea creado en este 2024 el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos y que el mismo lidere los resultados del nuevo Anexo C con Argentina y las futuras negociaciones con el Brasil.

Con los puntos citados creo haber aportado una visión geopolítica y estratégica para que, de una vez por todas, la República del Paraguay tenga las instituciones correspondientes y necesarias para aplicar la política energética nacional como política de Estado que busca el bienestar y desarrollo del país y, como consecuencia, fortalecer el relacionamiento existente entre países hermanos como Brasil y Argentina, mediante la integración energética, e iniciar además con Gas de Bolivia, mediante este nuevo relacionamiento, un enfoque de integración del sector energético para, finalmente, incentivar la búsqueda de hidrocarburos en territorio nacional como parte de la política energética nacional, esperando resultados auspiciosos del pozo exploratorio Tapir I, en la cuenca del Pirity.

RESULTADOS QUE SE ESPERAN COMO CONSECUENCIA DE TENER UN MINISTERIO DE ENERGÍA QUE APLIQUE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

Las posibles consecuencias de la implementación gubernamental de la política energética nacional citamos a continuación: la dependencia de la importación de petróleo y de derivados disminuirá mediante las siguientes acciones, así como aprovechar el aumento de potencia que será contratada en Itaipú en el periodo 2024-2030 para aplicarla a una agresiva política industrial que permitirá los siguientes logros:

a. Incentivar el uso de la electricidad en el sector de transporte público con vehículos eléctricos.

b. Incentivar el uso de la electricidad con un menor precio para el sector industrial en el horario de las 22:00 a 05:00, con abaratamiento además del producto elaborado.

c. Incentivar el uso eficiente y racional de la electricidad en los sectores residencial/comercial para sustituir el gas licuado de petróleo en la cocción.

d. Fomentar el uso de otras fuentes de energía, como la solar, eólica, biomasa y las micro, pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas desde 500 KW a 50 MW.

e. Aplicar, solo en salud, educación, agua potable y alcantarillado durante cinco años de los royalties, compensaciones y fondos sociales que provengan de las entidades hidroeléctricas binacionales existentes y futuras, en los departamentos más carenciados, en especial los fronterizos, como parte de la consolidación de la soberanía nacional y también como fuente para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas de la Nación. Esto actualmente se aplica en Bolivia con los royalties de los hidrocarburos.

f. Incentivar la construcción de varios Acueductos para la Región Occidental, desde el río Paraguay hasta Mariscal Estigarribia, con derivación a Loma Plata, Filadelfia, Neuland, Lolita, etc., cuya necesidad ya tiene el carácter de sobrevivencia para los chaqueños. Aplicar para eso la Ley de Acueductos, legislada por el Congreso Nacional y lograr su operación correcta en este 2024 del primer acueducto Valle-Mí a Loma Plata.

g. Incentivar la construcción del gasoducto desde Bolivia, con instalación de Centrales térmicas de 150 MW, con cogeneración de vapor para Loma Plata, y de 700 a 1.400 MW en la zona del sistema metropolitano y su inserción al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

h. En el sector eléctrico nacional existente de la ANDE, mediante la implementación de una política energética nacional, se facilitarán, concretarán y se pondrán en servicio, en la brevedad posible, más obras del Plan Maestro de 2021-2040 y en más líneas de 500 KV desde ES-MD de Itaipú a Minga Guazú-Valenzuela, y la segunda LT, ES-MD a Villa Hayes y Ampliaciones de las estaciones de 500 KV Ayolas, V. Hayes para la construcción de la segunda LT de 500 KV desde la estación Ayolas de la ANDE a Villa Hayes, pasando por ES-Valenzuela, como opción de abaratar los costos del despacho económico de generación de la ANDE.

Por todos estos argumentos, irrefutables, es imperioso comprender que lo relatado no es solo un problema de Ingeniería, ES ESENCIALMENTE ESTRATEGIA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS CON NUESTROS VECINOS, CON CONTENIDO GEOPOLÍTICO.

Quiero agregar que en este mundo actual globalizado, el PARAGUAY tendrá el gran desafío de tener HOMBRES ESTRATEGAS DE LOS NEGOCIOS ENERGÉTICOS y JURISTAS DEL DERECHO ENERGÉTICO, COMO PARTE INTEGRANTE DEL NUEVO MINISTERIO DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS Y EN LA CANCILLERÍA NACIONAL UN GRUPO DE EXPERTOS TÉCNICOS, en que la Cancillería sea así partícipe a toda cabalidad y orientadora de la política a ejecutar del Poder Ejecutivo Nacional, dentro de esta nueva política energética como política de Estado.

En la parte de hidrocarburos quiero resaltar que se ha intensificado la prospección de hidrocarburos, tanto convencional como no convencional del gas de luctita, en la Región Occidental como Oriental, con posibilidades de hallar petróleo y gas, que hará que cambie la historia de un Paraguay sin tradición de hidrocarburos y con la gran posibilidad de diversificar la matriz energética nacional, con el gas natural y el autoabastecimiento de petróleo para nuestro país, que hoy consume 45.000 a 55.000 barriles de petróleo por día y quizás el reservorio que se está investigando en la cuenca del Pirity, Chaco, dé una producción arriba de los 50.000 barriles diarios, con 15% de royalties conforme la Ley de Hidrocarburos que tenemos. ¿Se imaginan el nuevo ingreso para las arcas del Estado por royalties derivados de los hidrocarburos y el desarrollo departamental?

Es importante que sepan que toda la cuenca chaqueña fue un mar en la era del Mesozoico, con muchas luctitas, que son las formadoras principales de los hidrocarburos de las actuales formaciones geológicas de areniscas del Devónico, productoras de hidrocarburos y como en geología no hay fronteras, ya que estamos rodeados por cuencas de hidrocarburos productoras como ser las de Tarija en Bolivia y las de Olmedo en Formosa, Argentina, la misma existe en Paraguay.

Por todo esto, amerita entonces la decisión política del Ejecutivo de impulsar y apoyar al Legislativo en crear un Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos en este 2024 como parte de la política energética nacional y prepararnos a empezar a planificar cómo podrán utilizar en nuestra economía nuestros industriales, nuestra clase trabajadora, etc. Los beneficios que provengan de los royalties de los hidrocarburos, que complementados con los royalties ya existentes provenientes de la generación hidroeléctrica de las entidades binacionales, darán las bases financieras para crear un moderno Estado paraguayo del Siglo XXI.

Todo lo citado anteriormente son los motivos y escenarios nuevos dentro de la estrategia geopolítica de la realidad nacional y justificar así que también son necesarios el Ministerio de Planeamiento del Desarrollo Social, Económico y Energético, el Ministerio de Economía y Finanzas y que con el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos sirvan para el desarrollo económico, con justicia social, en el Siglo XXI de la República del Paraguay. El tratamiento de la propuesta de nuevos ministerios tendrá en los partidos políticos del Parlamento nacional la gran responsabilidad, con sus presupuestos de que sean una realidad en el corto tiempo.

Necesitamos que la preparación, capacidad, respeto, razón, valor y honestidad sean los ejes de nuestro accionar de ahora en adelante, EN ESTOS DELICADOS MOMENTOS QUE VIVE EL PARAGUAY DEL SIGLO XXI.

Especialmente recomiendo que el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos lidere las negociaciones del Anexo C de Itaipú y supervise la correcta aplicación de la nueva Nota Bilateral entre la ANDE, ENBPAR y la Itaipú sobre la contratación de potencia garantizada y su energía asociada para los años 2024-2030, con un margen de error hasta 350 MW, y que ANDE tenga la preferencia en la utilización de la energía excedente de la potencia excedente, conforme el punto e) del Acuerdo Operativo del 2007.

Que la reglamentación de la operación de la reducción de la cota del embalse sea autorizada, como está hasta ahora, por el Consejo de Administración y que los beneficios de la energía generada sea distribuida en partes iguales entre ambos países y no en proporción a la potencia contratada. También que se incluya la comercialización de la ANDE de la energía excedente hasta 300 MW al mercado del Brasil y que se tengan como punto de entrega las barras de 500 KV de la GIS de Itaipú.

Por ello será necesario planificar y llevar adelante un plan estratégico de desarrollo energético e industrial del Paraguay para tener una posición mejor en el 2022 y las negociaciones del Anexo C del 2023.

Termino solicitando a los señores lectores que la salud idealista de estos pensamientos de nuestra realidad energética, que tengan la fuerza de vuestros corazones y el Gobierno nacional sea así el aglutinante de todos los Paraguayos en la ejecución de una política energética nacional como política de Estado con un Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos que lo lidere y realice la integración energética con nuestros vecinos.

Crear

Creación del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos (MMEH), que elaborará el plan estratégico nacional del sector energético, que es hoy impostergable.

Liderar

El MMEH debe liderar la renegociación del Anexo C de Itaipú así como con la Argentina del Anexo C y las futuras obras binacionales sobre el río Paraná.

Pirity

El reservorio que se está investigando en la cuenca del Pirity, en el Chaco, de una producción superior a los 50.000 diarios de hidrocarburos.

Fuentes

Fomentar el uso de otras fuentes de energía, como la solar, eólica, biomasa y las micro, pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas desde 500 KW a 50 MW.

(*) Consultor energético senior.