Leve reducción del precio del crudo

Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaron US$ 0,28 con respecto al cierre de la jornada previa.

El índice de precios en gastos de consumo personal (PCE, en inglés), un dato clave que guía la política monetaria de la Reserva Federal, marcó en enero un alza del 2,4% interanual, según informó este jueves la Oficina de Estadísticas Económicas (BEA).

El dato coincidió con las expectativas de los analistas, que esperan que el banco central lleve a cabo los primeros recortes de tipos de interés en junio.

Por otro lado, los precios del crudo, que este mes subieron casi un 6%, también se vieron alterados por la tensión en Oriente Medio, sobre todo a raíz del conflicto entre Israel y Palestina y los ataques de rebeldes hutíes de Yemen a buques comerciales en el mar Rojo.

En este sentido, los analistas advierten de que un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos repercutiría de manera significativa en el mercado de crudo.

En cuanto a la cotización de Brente, de referencia en Europa, EFE informaba desde Londres que el precio del barril para entrega en abril cerró este jueves en el mercado de futuros de Londres con una caída del 0,07%, hasta US$ 83,62. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 0,06 frente a la última negociación, cuando acabó en US$ 83,68. El precio del crudo registró poca variación ante las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en EE.UU. El Brent se mantuvo por encima de los US$ 80 durante tres semanas debido al conflicto en Oriente Medio. A esto se añade la crisis en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes del Yemen han llevado a cabo ataques contra barcos mercantes que usan esa vía marítima para transportar mercancías de Asia hacia puertos europeos.

Cóctel

