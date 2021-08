Coima viento en popa: graban a aduanero cobrando un soborno

El video revela que un funcionario, quien sería Osvaldo Caríssimo, cobró G. 3.000.000 para hacer pasar un cargamento de champú. Para la liberación de la carga, hizo figurar como cremas y la incluyó en el régimen de pacotilla (ver video).

El material audiovisual fue presentado como prueba ante el Ministerio Público, junto a una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, por el afectado, un ciudadano brasileño identificado como Wellington Oliveira, con patrocinio del abogado, Ivan Grossling Cáceres La acción es por cohecho pasivo agravado contra Caríssimo y otras personas no identificadas.

Según la denuncia, el 28 de julio pasado, a las 14:00, aproximadamente, procedió a introducir mercaderías varias por el puente de la Amistad cuando lo retuvieron, con su vehículo, un Renault, con chapa brasileña. Transportaba ocho cajas de champú y le dijeron que el valor, que es menos de 400 dólares, sobrepasa el límite permitido. Detalló que fue conducido hasta uno de los galpones y Caríssimo le solicitó la suma de G. 3.000.000 para liberar la carga. Oliveira les dijo que iba a ir a buscar el dinero y retornó a pagar, pero lo captó en imágenes y audio.

Igualmente, dos trabajadores de Oliveira presentaron otra denuncia formal, con relación a la retención de otro lote de mercaderías. La acción fue filmada por Luis Alifer Mota Goia y Felipe De Souza Rodríguez, ambos brasileños domiciliados en Ciudad del Este. Conforme a la acción, el 23 de julio pasado, los denunciados ingresaron por el puente de la Amistad 70 cajas de fuegos artificiales (3x3) que habían adquirido de la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil. Cuando inspectores de Aduana inspeccionaron la carga, se les presentó una boleta legal.

Los funcionarios les indicaron que la boleta legal del Brasil no era válida, por lo que iban que quedar detenidos, además las mercaderías y los dos rodados en el que circulaban iban a ser decomisados.

Supuestamente pidieron 10.000 reales, equivalentes a unos G. 13.000.000, para liberarlos y no comunicar a la Fiscalía. “Luego de estar retenidos y ser privados tanto de nuestra libertad como nuestros documentos de identidad, estos funcionarios nos solicitaron la suma de 10.000 reales a fin de liberar las mercaderías y ponernos en libertad, a lo que no accedimos. Fuimos maltratados constantemente por estas personas”, refiere la denuncia.

Luego de varias horas de quedar detenidos fueron liberados, pero sus rodados y mercaderías quedaron en el depósito de la Aduana. Las mercaderías permanecen retenidas y los rodados fueron liberados la semana pasada.

Fueron informados que se abriría un sumario y se daría intervención a la Dimabel, pero esto no ocurrió, según la denuncia de los afectados. “Solo demuestran la constante práctica de abuso de poder y de ilegalidad con que actúan los funcionarios de la aduana, reteniendo a las personas, privándolas de su libertad al solo efecto de extorsionar, despojar de sumas de dinero, con la mentira de un supuesto contrabando. Conforme a la valoración de las mercaderías, tienen un valor de 390 dólares y son calificadas como mercaderías de menor cuantía; sin embargo no quisieron liberar la carga ni los rodados”.

Los denunciantes piden a la Fiscalía que se allanen las oficinas de la Aduana y que se abra una investigación por privación ilegítima de libertad, cohecho pasivo agravado, apropiación ilegitima de propiedad de vehículos automotores, mercaderías y documentos privados de identidad. La acción es en contra de funcionarios individualizados como José María Askemarke y Jorge Cardozo.

Lea más: Dueños recurren a la justicia para pedir devolución de carga de contrabando

Intentamos obtener la versión del administrador de Aduana del puente de la Amistad, Luis Villalba, pero no fue posible establecer una comunicación. La redacción está abierta para escuchar su versión, como responsable del puesto de control de esta capital departamental.

Paseros ya no aguantan coima

Un pasero identificado como Jorge Morínigo que se dedica al paso de ropas desde el Brasil dijo que todos los días deben pagar 500.000 guaraníes por cada furgón. Dijo que hace 30 años trabaja en paso y hace tres a cuatro viajes por semana. “Estoy harto de esto, de mi ganancia les tengo que pagar; me decidí a hablar porque ya no aguanto más, no ganamos más nada”, señaló.

El mismo afirmó que su molestia es porque deben pagar doble coima, primero a los funcionarios de la Aduana apostados en el puente de la Amistad y luego a los trabajadores de Coia, dependiente de la misma institución que se colocan a unos kilómetros, también para “cobrar su parte”.