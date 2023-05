Tribunal también rechaza pedido de permiso para que Mbururu asista acto de proclamación

Rafael Esquivel, alias Mbururu, tiene un frondoso prontuario fiscal-judicial, sumando en su contra un total de 50 causas. Entre ellas figuran abuso sexual en niños, tentativa de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno, violencia familiar, proxenetismo, estafa, entre otros.

En dos de los proceso tiene prisión preventiva: uno por abuso sexual en niño en el que está imputado y el proceso está en la fase investigativa y otro por tentativa de homicidio doloso y varios otros ilícitos, por los que está acusado y ya fue elevado a juicio oral y público.

A pesar de este prontuario, Esquivel fue electo senador nacional, con más de cincuenta mil votos, en las elecciones generales de abril pasado. Ahora como está recluido, busca una salida para tomar posesión de su cargo o obtener su inmunidad. Una de las jugadas fue solicitar permiso especial para participar en el acto de proclamación previsto para mañana, pero los dos pedidos fueron rechazados.

La juez penal de garantías, Cinthia Garcete rechazó hoy el pedido de permiso en el marco del proceso por abuso sexual. Igualmente, el presidente del Tribunal de Sentencia de la segunda causa mencionada, Herminio Montiel, tampoco hizo lugar a la solicitud.

Dicho magistrado señaló en su resolución que el pedido no se halla debidamente justificado, pues no existe alguna solicitud de comparecencia personal y nominal al acto dirigido directamente al encausado. También menciona que su incomparecencia no causaría agravio y no hay condiciones de seguridad.

“No se puede dejar de considerar que el evento al cual pretende asistir el acusado contaría con una gran cantidad de asistentes lo que a más de requerir una logística de seguridad acorde, supone una alta expectativa de fuga del acusado cuyo juicio oral y público está próximo a realizarse, lo que hace concluir a este magistrado que el pedido planteado debe ser rechazado”, expresa el Auto Interlocutorio (AI) Nº 278 firmado por Montiel, esta mañana.

La comparecencia de Esquivel en el acto de proclamación de autoridades no es obligatorio por lo que, igual si no se presenta, el Tribunal Superior de Justicia Electoral le puede notificar su proclamación.

Varias organizaciones sociales se pronunciaron en contra de que se permita a Esquivel a tomar posesión de su cargo, considerando que se le sindica la autoría de graves hechos.

Su defensa buscará su juramento

Abogado adelanta medidas para asistir al juramento

El abogado Rodolfo Fariña, quien ejerce la defensa técnica de Rafael Esquivel, alias Mbururu, manifestó que ya no hay tiempo para insistir con el permiso para mañana. Sin embargo, para el juramento van a tomar nuevas acciones a fin de que se le permita asistir.

“Tenemos que tener en cuenta que no tiene condena y está consagrada en la Constitución Nacional de que es inocente hasta que no haya sentencia firme y ejecutoriada. Tenemos la plena confianza de que la Justicia le va a otorgar la posibilidad de que jure, teniendo en cuenta que fue electo por una cantidad importante de paraguayos”, expresó.

Analizan situación procesal de Mbururu tras ser proclamado

Respecto a los procesos en su contra, Fariña alegó que no hay pruebas relevantes y que, en todo caso, la culpabilidad se debe determinar en los juicios orales.

En unas de las tantas causas que enfrenta, que es por robo y coacción, Esquivel debe enfrentar un juicio oral y público que se suspendió en varias ocasiones y nuevamente está marcado para el próximo miércoles, en el Poder Judicial de Ciudad del Este.