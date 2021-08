Mes de la lactancia: #MamatónMovil2021 será este sábado 7

Para el próximo sábado 7 de agosto se organiza una gran caravana, un gran movimiento para promover, proteger, apoyar y disfrutar de la lactancia materna, en el marco del Agosto Dorado Paraguay 2021 con la #MamatónMovil 2021.

Quienes están a cargo de este tradicional evento instan a llegar con vehículos, bicicleta o el medio de transporte que dispongan las madres para hacer el recorrido, que arrancará a las 16:00 hs desde la Plaza Uruguaya, la convocatoria es para las 15:30 hs.

El recorrido será desde el punto de partida pasando por el Panteón de los Héroes; Casa de la Independencia; Ministerio de Defensa y finalmente la llegada será al Jardín Botánico.

María Julia Garcete, integrante de Amamanta Paraguay desde su fundación en el 2014, mencionó que muchas madres de los grupos de apoyo es “gente de a pie” como se dice y actualmente se encuentra gestionando con la Municipalidad de Asunción el apoyo de móviles para las madres que no disponen de uno.

“Hoy nos confirmaron el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) con patrulleras que nos abrirán camino, y también el Jardín Botánico para la entrada de la caravana hasta el museo”.

Se espera una importante participación

María Julia manifestó que solo de los grupos de apoyo ya confirmados son 25 personas, mas otro contingente de 30 que llegaría de la zona de Loma Pyta, Mariano R. Alonso, Zeballos Cue. “Estas son las que no tienen móviles y que en último caso llegarán hasta el Botánico directamente, creo que fácilmente unas 100 personas nos vamos a congregar, pues la Mamatón 2019 presencial fuimos unas 300 sin pandemia y el año pasado el collage de fotos fueron unas 340 madres que enviaron fotos en Ñu Guasu llegamos a ser 500 y en el Parque de la Salud fuimos 400″ recordó.

Cuatro décadas

Garcete comentó que este año se cumplieron 40 años del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, por esa razón la mujer afirma que protegiendo a la lactancia materna se hace cumplir este código.

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna es “un requerimiento mínimo” que garantiza una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos cuando sean necesarios.

Es un compromiso ético que los distintos gobiernos han de implementar y legislar para regular la comercialización estos productos. Se aplica a la comercialización de cualquiera de los sucedáneos de la leche materna: fórmulas infantiles, otros productos lácteos (yogures), cereales (en papillas), tés y zumos para lactantes, leches “de seguimiento”.

Incluye además, chupetes y biberones. No permite la donación de muestras a las madres. No permite la publicidad de sus productos en los centros sanitarios. No permite donar muestras ni el obsequio con regalos a los profesionales sanitarios. Los profesionales de la salud deben conocerlo y ser conscientes de su obligación profesional de cumplirlo y vigilar su cumplimiento.

María Julia Garcete es también Trabajadora Social de profesión, educadora de vocación y lleva unos 11 años especializándose en temas de primera infancia y en lo que respecta a niñez y adolescencia ha cumplido 25 años de labor.

