Intolerancias alimentarias y sus efectos en el organismo

Gluten: El gluten es una proteína presente en el trigo, el centeno y la cebada. La sensibilidad al gluten no es igual a tener la enfermedad celíaca. En las personas con enfermedad celíaca, el gluten daña el intestino delgado. En cambio, en la sensibilidad al gluten no celíaca, el cuerpo tiene más dificultades para digerir el gluten, sin embargo, las manifestaciones son similares, con la diferencia que en la segunda no hay daño intestinal.