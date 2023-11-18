Consejos prácticos para aprender a meditar

Encontrá un lugar tranquilo: Buscá un lugar en tu hogar o en la naturaleza donde puedas estar tranquilo y sin distracciones durante tu sesión de meditación. Elegí un lugar en el que te sientas cómodo y puedas relajarte por completo.

Establecé un horario regular: Para obtener los mejores resultados, es recomendable establecer un horario fijo para meditar. Esto te ayudará a crear un hábito y a integrar la meditación en tu rutina diaria. Puede ser por la mañana al despertar, en la tarde después del trabajo o antes de irte a dormir.

Adoptá una postura cómoda: Sentate en una postura que te resulte cómoda y estable. Podés elegir sentarte en el suelo en posición de loto, apoyado en un cojín de meditación o en una silla. Asegurate de mantener la espalda recta y relajada, sin tensión en los hombros o el cuello.

Enfocate en la respiración: La respiración es el pilar fundamental de la meditación. Dirigí tu atención hacia tu respiración, observando cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Si tu mente se distrae, simplemente volvé a dirigir tu enfoque hacia la respiración.

No te juzgues: Durante la meditación, es común que aparezcan pensamientos o distracciones. No te juzgues ni te frustres por esto. Aceptá que es normal y soltá suavemente esos pensamientos, volviendo a centrar tu atención en la respiración.

Empezá con meditaciones cortas: Si sos nuevo en la meditación, es recomendable comenzar con sesiones más cortas, de 5 a 10 minutos, e ir aumentando gradualmente el tiempo a medida que te sientas más cómodo. Lo importante es mantener la constancia.

Utilizá recursos de apoyo: Si te resulta difícil meditar solo, podés utilizar recursos de apoyo como aplicaciones de meditación guiada o grabaciones de audio que te ayuden a relajarte y concentrarte.

Sé paciente contigo mismo: La meditación es un proceso que requiere tiempo y práctica. No esperes resultados inmediatos. Sé amable y paciente contigo mismo a medida que avanzas en tu práctica.

Incorporá la meditación en tu vida cotidiana: Además de tus sesiones formales de meditación, intentá llevar la atención plena a otros aspectos de tu vida diaria. Podés practicar la meditación mientras caminás, cocinás o incluso mientras te duchás.