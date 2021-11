Alimentación adecuada: ¿es bueno comer avena en ayunas?

El consumo de avena es una de las formas más fáciles de proveer fibra al organismo. La avena contiene una gran cantidad de propiedades que resultan muy buenas: es depurativa, digestiva y nutritiva.

¿Cuáles son los beneficios de comer avena en ayunas?

1. Evita el estreñimiento. Al comer avena en el desayuno habrá un mejor tránsito intestinal y la materia fecal se evacúa con más facilidad. Las personas que no cuidan su alimentación son más propensas a sufrir de estreñimiento, porque no llevan la suficiente cantidad de fibra en el organismo. La avena es pura fibra y le viene bien al estómago, ya que va a funcionar mejor. Al actuar en el intestino, permitirá una mejor digestión, desechará lo que no necesita y absorberá las vitaminas de los alimentos. Al no sufrir de estreñimiento evitará problemas en el colon. Incluso en algunas ocasiones, cuando se trata de un problema agudo, puede desencadenar en un cáncer en este órgano, que es tan importante dentro del sistema digestivo. También se evita padecer de diverticulitis.

2. Mejora la digestión. Otro de los grandes beneficios que ofrece la avena cuando se come en ayunas es que mejora mucho la digestión. No tendrás problemas de cólicos, gases o retención de líquidos. Esto se debe no solo a la gran cantidad de fibra que posee, sino por las vitaminas y oligoelementos que tiene en su composición. También porque baja la producción de los ácidos biliares. El consumo regular de avena es una de las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud para gozar de una buena salud intestinal. Las personas que sufren de gases y mala digestión necesitan incorporar la avena a su dieta. Más aún, hacerlo en ayunas cuando el cuerpo se ha desintoxicado un poco.

3. Ayuda a bajar de peso. La primera razón es que la avena ofrece saciedad. Si la come en ayunas podrá llegar al almuerzo o la siguiente comida con mucha facilidad. De esta manera, podrá ingerir menos calorías de las que necesite y así bajará de peso. Crear ese déficit calórico es necesario para poder eliminar los kilos demás almacenados. La segunda razón es porque mejora la digestión y no va a sufrir de estreñimiento ni retención de líquidos.

4. Controla el colesterol. La avena no tiene grasa en su composición. Al consumirla de forma regular ayuda a regular el colesterol de la sangre. Esto se debe a que eliminará toda la grasa que esté en la sangre y que pueda quedar en las arterias. Si no lleva una dieta equilibrada, e ingiere muchas grasas y comida callejera, puede comenzar a padecer de presión arterial alta o del corazón. Lo primordial es que cambie sus hábitos alimenticios. La avena le ayudará a bajar los niveles de grasa en la sangre que pueden llevar a muchas enfermedades.

5. Estabiliza el azúcar. La avena es un alimento que ayuda a controlar el azúcar en la sangre y evitar que se le suba, especialmente indicado para las personas que padecen de diabetes. Si lo toman en el desayuno podrán equilibrar esos valores. Lo importante es consultarlo antes con el médico y cuidar el resto de lo que consuman en el día. La avena es un carbohidrato complejo que se va a ir digiriendo con el paso de las horas. Gracias a esto es que ofrece saciedad. Para evitar una subida de azúcar, lo mejor es no comer más carbohidratos en el resto del día o raciones muy pequeñas, lo importante es no pasarse de la dosis recomendada. Por ello es primordial tener vigilancia médica y seguir una dieta estricta.

6. Aporta energía. No hay nada mejor que recibir una dosis de energía cuando está en ayunas. La avena, al ser un carbohidrato, aporta energía al organismo y, como es complejo, la va soltando a lo largo del día. Gracias a ello podrá cumplir con su rutina sin ningún problema, sin sentir ningún tipo de cansancio por más agotador que pueda ser.

7. Desintoxica el organismo. La avena es un purificador. Los aminoácidos que tiene este cereal producen lecitina y con ello el hígado eliminará todas las toxinas que haya en el organismo. Se irán reduciendo todas las impurezas que tenga y que producen muchas enfermedades, incluso puede ser la razón por la que tenga acné o manchas en la piel.

Al eliminar las toxinas podrá tener una mejor piel sin ningún tipo de manchas o cicatrices producto de espinillas o granos. Además, los órganos van a funcionar perfectamente y no tendrá gripes o alergias. Su sistema inmune estará mucho más en alerta y estará saludable por dentro.

8. Controla la tiroides. La avena contiene una buena cantidad de yodo en su composición. Este mineral es de suma importancia para el buen funcionamiento de la tiroides. Gracias a ello evitará sufrir de enfermedades relacionadas con esta glándula, que es de suma importancia para el organismo. Ella es la que ofrece un equilibrio químico en todo el cuerpo. Regula el peso, los ciclos de sueño y la caída del cabello, entre otras funciones. Para evitar sufrir de hipertiroidismo, que es una de las enfermedades más comunes de las personas que tienen problemas con la tiroides, la avena ayudará a llevar una buena cantidad de yodo a su cuerpo.

9. Fortalece los huesos y dientes. La avena, cuando se consume en ayunas, lleva muchas vitaminas y minerales al cuerpo. Uno de ellos es el calcio, que ayudará a fortalecer los huesos, para evitar la osteoporosis o padecer luego de artritis. Además, también protege su salud bucal, ya que tendrá unos dientes muchos más fuertes.

10. Ayuda al corazón. Una de las mejores consecuencias o beneficios que deja el consumo constante de la avena es que protegerá a su corazón y a todo su sistema cardiovascular. Al eliminar toda la grasa que se queda en la sangre producto de un colesterol alto y, al tenerlo regulado, podrá tener un torrente sanguíneo mucho más limpio. Llegará una mejor sangre a su co razón, que bombeará y funcionará mucho mejor, sin tener que trabajar forzado. Si acompaña la avena con una buena alimentación el resto del día, no tendrá que preocuparse por sufrir un infarto, problemas de presión arterial alta, arteriosclerosis, un accidente cardiovascular (ACV), entre otras cosas, que en la actualidad son cada vez mucho más comunes. También hay que realizar un poco de ejercicio y será la mezcla perfecta.

Como ve, la avena resulta muy importante en ayunas. Si lo hace a diario será mucho mejor, ya que de esta manera tendrá un organismo en completo equilibrio y es el sueño de toda persona que no solo quiere lucir bien por fuera, sino también por dentro.