Nadia Ferreira anunció que lanzará una canción

La Miss Universo Paraguay Nadia Ferreira no para de cosechar éxitos y también de sorprender a sus miles de seguidores. Ayer, antes de regresar de Estados Unidos a nuestro país para pasar las fiestas de fin de año con su familia, la villarriqueña estuvo en el canal Telemundo.

Lea más: Nadia Ferreira, muy requerida por los medios de Miami

“Quiero agradecer a Telemundo por invitarme a poder compartir con más personas cuáles son mis metas y deseos a futuro. Estoy tan feliz y agradecida por todas las oportunidades y sé que este 2022 será de más éxitos”, expresó Nadia Ferreira en su cuenta de Instagram, donde además en las historias compartió un videito, donde saludaba a sus fans: “Buenas, buenas, cómo están, les cuento que yo estoy acá en Telemundo, estamos grabando. Y de aquí, directo al aeropuerto. ¡Ya voy a Paraguay de nuevo, a pasar con mi familia las fiestas!”.

“Se vienen sorpresas en el 2022″

Nadia Ferreira estuvo en el programa En Casa con Telemundo, donde fue entrevistada por los presentadores Alix Aspe y Freddy Lomelí, quienes quedaron encantados con nuestra compatriota.

Y fue en ese espacio televisivo que Nadia Ferreira confesó que en breve podremos escucharla cantar un tema urbano. “Me encanta cantar. Nunca he estudiado canto, por cierto, pero es algo que me gusta mucho. Tengo una canción, que ya la tengo ahí por lanzar, es del género urbano, que me encanta a mí. Yo creo que no me veo como una cantante de género urbano, pero se vienen sorpresas en el 2022″, aseguró Nadia Ferreira a los conductores de En Casa con Telemundo.

Lea más: Nadia Ferreira dedica virreinato a su madre

Serenata para una Miss

Esta mañana Nadia Ferreira llegó al Aeropuerto Silvio Pettirossi, donde fue recibida con buena música paraguaya. Ni bien bajó del avión, la vicerreina de Miss Universo recibió una serenata de parte de dos artistas que interpretaron el tema Paraguaya Linda. Ella se mostró muy agradecida y compartió el emotivo momento en sus redes sociales.