Nadia Ferreira: “Tengo el corazón lleno de agradecimiento, amor y felicidad”

Con su imponente presencia la Miss Universo Paraguay Nadia Ferreira ayer se robó al público que estuvo pendiente de la competencia preliminar del certamen Miss Universo 2021, que se desarrolló en Eilat, Israel.

Los miembros del jurado eligieron el viernes a las semifinalistas, cuyos nombres recién se conocerán en la gala final de mañana domingo 12 de diciembre.

En la preliminar las misses se presentaron en traje de baño, vestido de noche y traje típico. En todas estas pasadas Nadia Ferreira fue ovacionada por los presentes en el Universe Arena. Con una soltura única y un carisma sorprendente, nuestra representante se llevó todos los aplausos de la noche.

“Es indescriptible cuánto estoy disfrutando esta experiencia”

Hoy, tempranito, Nadia Ferreira se tomó un tiempo entre los preparativos de la gran gala final de mañana y compartió con sus seguidores de Instagram el siguiente mensaje: “Preliminar del Miss Universo. ¿Qué puedo decir?, me he preparado tanto para estar en este escenario y ha pasado tan rápido el concurso, que aún no puedo creer que ya sucedió la semifinal. Es indescriptible cuánto estoy disfrutando esta experiencia, tengo el corazón lleno de agradecimiento, amor y felicidad”.

Una Miss agradecida

La Miss Universo Paraguay se mostró muy agradecida con todos por los momentos tan trascendentales que está viviendo en representación de Paraguay. “Gracias Dios por tanta bendición y por la unión global que mi participación ha conseguido, por mi familia, mis amigos, diseñadores, emprendedores, mi organización, mis preparadores, y ustedes mi público. Todos han sido pieza clave en esta montaña rusa de emociones”, destacó.

Tampoco se olvidó de la diseñadora que le preparó el traje de noche para la preliminar. “¡Gracias Ilse Jara por plasmar en mi vestido mi gratitud al agua, el recurso vital más importante de nuestro país y del planeta”.

“Recuerden que no se pueden perder este domingo 12 la gran final del Miss Universo. ¡Arriba Paraguay!”, finalizó emocionada Nadia Ferreira.