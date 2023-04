Giuliana Tewes celebró agradecida y feliz sus dos años en ABC TV

Desde abril de 2021 la joven Giuliana Tewes forma parte del programa Peligro de Gol y actualmente también está como conductora del programa Ensiestados, junto a Rubén Darío Orué, mientras Denise Hutter se encuentra con permiso de maternidad.

Giuliana celebró emocionada en sus redes que desde hace dos años es miembro de la gran familia ABC.

“No sabía cuándo, pero siempre creí que algún día podría cumplir parte de mis sueños, nunca me rendí, aunque no niego que a veces se me cruzó por la mente hacerlo, pero tuve paciencia y perseverancia (lo cual en medios de comunicación es muy necesario). Me detengo y pienso en todo lo que he vivido, los caminos que he tomado, en gran parte totalmente alejados a este, y al final, lo bueno y lo malo me trajo aquí. Es cierto cuando dicen: si algo es para ti, llegará como sea”, comenzó expresando en su cuenta de Instagram Giuliana Tewes.

Giuliana Tewes, orgullosa de formar parte de la familia ABC

“Hoy cumplo dos años de haber pisado por primera vez ABC TV. Es un enorme orgullo para mí formar parte de este medio tan prestigioso y esta hermosa familia, donde me ayudaron a crecer profesional y hasta personalmente”, contó feliz la joven comunicadora Giuliana Tewes.

Luego, la conductora de Ensiestados y Peligro de Gol aseguró: “Siempre tengo en cuenta a todas las personas que me apoyaron desde el día 1, en especial a aquella que me dio el empujón necesario; todos los trabajos donde me dieron oportunidad y me enseñaron muchas cosas, las radios donde estuve, por ejemplo, también infinitas gracias”.

“A toda la gente que me sigue en las distintas redes y me brindan su apoyo también les quiero decir gracias. Quiero seguir creciendo y mejorar en todos los aspectos personales y profesionales”, expresó Giuliana Tewes y luego destacó: “Gracias en especial a mi familia por apoyarme siempre, hasta en las decisiones más difíciles. Soy lo que soy gracias a ustedes”.