Fernando Baéz: abogado de la familia asegura que condenados planearon asesinato

Según explicó Burlando, el tribunal ha considerado que los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Baéz Sosa tomaron la decisión de matarlo cuando le estaban pegando, cuando en realidad ya lo decidieron antes.

“Contaron con un sistema de inteligencia, con una amenaza previa, con la espera a que se retire el personal policial del lugar. Emboscarlos para luego atacar a Fernando. Vamos a apuntar exclusivamente a eso que tiene que ver a como razonó el tribunal la secuencia del delito”, precisó el abogado de la familia Baéz Sosa.

Indicó que el tribunal entendió que en la actividad que tuvieron tres de los condenados, Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) no fue esencial para la producción del crimen, lo contrario a lo que cree el equipo de Burlando.

“No es que esto no calme la ansiedad de Silvino y Graciela. Ellos están tranquilos y ellos saben que estamos para ayudarlos en todo momento, hasta la última instancia y después también”, aseguró.

Agregó que tienen 20 días para hacer la apelación, y que van a ir por todo lo que consideran que va a poner equilibrio a la situación.

“Justicia es perpetua”, decía la madre de Fernando

El abogado de la familia contó que cuando arrancó el caso, todo el equipo explicaba a Graciela, madre de Fernando, cuales eran los delitos, la tendencia de la justicia en cuanto a este tipo de casos y las penas por lo que le hicieron a su hijo.

“Ella empezó con esa muletilla a decir “justicia es perpetua”, y algunos consideraron tal vez que podía ser exagerado. En el dolor de la mamá nada es exagerado igual, esto lo digo yo personalmente. Pero fijate que fueron 5 prisiones perpetuas, así que nunca estuvo equivocada”, relató haciendo alusión a las condenas de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Ciro Pertossi (22) y Luciano Pertossi (21).

Agregó que el caso es un tema que penetró en el corazón de todos, ya que siempre hay un familiar joven, lo que deja preocupados a la mayoría por lo que pasa a la noche.

“Ojalá que sirva para algo, vamos a seguir insistiendo y vamos tratar de aportar algo a la sociedad, para mejorar, para ser mejores personas. Creo que en el banquillo debían haber estado familias, educadores, educadores del deporte, el Estado. El banquillo solamente para uno era muy corto”, lamentó.

Dijo que cuando hay alguien que está en mejores condiciones que otros, por una cuestión física, esos educadores lo que tienen que hacer es transformarlo en un héroe contra la violencia y no en un violento.

“Este caso va a quedar en la historia de Argentina”

Burlando aseguró que este caso va a quedar en la historia judicial y social de Argentina. Consideró que como sociedad hay que reformularse muchas cosas.

“¿Cómo hacemos para no perder la vida de un joven como Fernando, que era un tesoro, con características que todos los padres queremos realmente tener un hijo así? Solidario, bueno, compañero. Tenía una vida maravillosa, con un porvenir mejor, un presente divino, novia, amigos, y se la truncaron”, lamentó.

Dijo que se debe afrontar la problemática de los jóvenes y que de alguna manera el Estado tiene que estar presente, considerando que muchas veces la familia no puede responder con propia diligencia.

“Los educadores, los educadores de los deportes, el propio estado que no cuenta ni siquiera con divisiones juveniles para desactivar los grupos de violentos o de buylling. No es que estamos luchando contra grandes mafias. Se sabe en todos lados quienes son los violentes, quienes pegan, quienes roban, quienes no roban, es muy sencillo invadir y solucionar el tema de la juventud”, cuestionó.

“Lamentablemente ocurre y hay episodios de violencia”

Burlando afirmó que lamentablemente hay episodios de violencia, así como también cuestiones con la gente de seguridad de los boliches bailables.

Agregó que cuentan con un proyecto para generar un grado de madurez más para que se puedan evitar este tipo de episodios, principalmente para evitar que un joven pierda la vida y se transforme en una tragedia de la vida de otros.

Destacó la energía, la fuerza, la potencia del interes y de la ayuda, de la solidaridad “acá la sentimos con una intensidad que nos hacía levitar, fue muy fuerte todo”, indicó sobre el apoyo recibido desde la sociedad.

“El lugar donde nos encontrábamos no había un solo cartel que no diga “Justicia para Fernando”, la gente dándonos ánimos para continuar, la descripción que puedo hacer es maravillosa, es la causa ideal para la situación ideal, con un resultado satisfactorio, pero todo eso se sintió muchísimo”, acotó.

“Escuchar a Silvino y graciela es algo que emociona”

El abogado dijo que el interés que despertó el caso cala fuerte. “Yo tengo fama de ser muy duro, con mucho cuero como se dice en el campo. Entre Silvino, Graciela y Sara me están quitando una de mis características, me estoy transformando en un blando”, afirmó.

Agregó que escuchar a Silvino y Graciela, padres de Fernando, por la forma en que se expresan, como transfieren y transmiten el dolor que sienten en lo más profundo de su corazón, es algo que emociona, que cautiva y que no genera otra sensación que no invite a tratar de abrazarlos y ponerse a disposición de ellos.

“Si, es cierto que no le cobramos a la familia. Nos pusimos a disposición y todos están tan cautivados por Graciela y Silvino, los queremos tanto, nos han enseñando tanto en estos días, que compartimos mucho en estas jornadas dramáticas que ya es como dijo ayer Silvino, “Burlando y su equipo son mi familia”, realmente somos familia”, finalizó el abogado.

Dijo que el caso de Fernando va a servir para un gran llamado de atención y que si bien la sentencia le va a dar algo de calma, no es ninguna respuesta para Silvino y para Graciela, pero si es es un poco de alivio para el corazón de Fernando “que ya está entendiendo que no nos olvidamos de el”.

Abogado ingresaría a la política argentina

Burlando confirmó que ingresaría a la arena política de su país, pero aseguró que es un tema que hasta no “digiera bien” la sentencia, no lo quiere hablar, ya que podría ensuciar algo que es tan noble y tan buena causa, como es el caso de Fernando.

“Si, voy a ingresar al terreno político, es cierto que la política de Argentina ha dado mal en todas las materias, ha desaprobado todo, en educación, seguridad, en proveer trabajo a la gente, y bueno una casta política que realmente se piensan que son los dueños del poder”, finalizó.

Indicó que en este nuevo proyecto pretende involucrar a todos, y que todos aquellos que de alguna manera le hicieron algún daño al país, desaparezcan, porque hicieron mucho daño.