Investigación periodística vincula a Tabesa en esquema de venta de cigarrillos en Venezuela

Este domingo, el medio venezolano Armandoinfo, publicó una investigación sobre el avión iraní incautado en Argentina y decomisado por Estados Unidos, En ese artículo se da cuenta de una compleja red de relaciones en el mercado de tabaco, vinculando a empresas venezolanas y paraguayas en un supuesto entramado de contrabando y comercio ilícito.

El artículo toma como puntapié el caso de la aeronave perteneciente a la empresa venezolana Emtrasur Cargo, que llegó a Argentina en junio de 2022 y fue objeto de sospechas de contrabando por parte de las autoridades argentinas. El avión, que había sido previamente sancionado en Estados Unidos debido a su asociación con una aerolínea iraní bajo sanciones, había sido utilizado para transportar un cargamento de cigarrillos desde Ciudad del Este a Aruba.

De acuerdo con Armandoinfo, en Mundo Factory funge de dueño Rubén Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y su producto insignia es la marca de cigarrillos Ibiza, que es producida por Tabacalera del Este (Tabesa).

La investigación periodística expone los supuestos vínculos entre Mundo Factory y Tabesa, arrojando luz sobre el crecimiento rápido de Mundo Factory en el mercado venezolano, según menciona el artículo periodístico.

El contrabando de cigarrillos, especialmente de los fabricados en Paraguay, ha sido motivo de preocupación. Además, se ha observado una relajación en el cumplimiento de regulaciones legales y fiscales en Venezuela, lo que ha facilitado la proliferación del mercado negro de cigarrillos, asegura el medio venezolano.

La prohibición de los cigarrillos electrónicos en Venezuela en 2023 también ha levantado críticas, con algunos sugiriendo que esta medida podría fomentar un aumento en el consumo de cigarrillos tradicionales.

Lo que dice Armandoinfo sobre Horacio Cartes

En un apartado dedicado exclusivamente a Horacio Cartes, Armandoinfo publica lo siguiente:

“Horacio Cartes, uno de los hombres más ricos del país, se convirtió en presidente mediante elecciones libres. Así los votantes paraguayos eligieron para llevar las riendas del país a un hombre de negocios de nula experiencia política, que había hecho su fortuna con los cigarrillos, licores y deportes, entre las industrias del ocio, así como con otros negocios que abarcan la ganadería, el sector inmobiliario, los medios de comunicación, la banca y los hoteles.

Ya para entonces Cartes había sido objeto de varias investigaciones judiciales y periodísticas. Sus empresas eran repetidamente señaladas de formar parte de una red de fraude fiscal y contrabando que canibalizaba no solo el mercado legal en el país, sino en el resto de América Latina. Por ejemplo, las agencias estadounidenses contra el crimen le seguían la pista desde 2009, cuando sus empresas estuvieron en la mira de Heart of Stone, una investigación “centrada en la desarticulación y desmantelamiento de una importante empresa de narcotráfico y lavado de dinero que operaba en la Triple Frontera”, según informó el Financial Times de Londres, citando uno de los cables del Departamento de Estado filtrados en 2010 por Wikileaks. Tan temprano como el año 2000, una avioneta cargada de drogas fue incautada en una de sus propiedades rurales, lo que llamó desde entonces la atención de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). A la postre, también se le abrieron investigaciones penales por lavado de dinero en Brasil y Panamá.

A finales de 2023, un informe pormenorizado de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes del gobierno de Paraguay, fue parte de una filtración publicada por la organización periodística Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). La fuga de información recogió casi dos gigabytes de documentos, en muchos de los cuales se describe la participación activa de Cartes en el contrabando y lavado de dinero.

Las indagaciones suelen coincidir en señalar a las Antillas Neerlandesas y, en particular, la isla de Aruba, como vértice de la ruta triangular por la que el contrabando de cigarrillos borra el rastro de su origen y se distribuye al resto del hemisferio. Precisamente, la de Aruba es una de las vías más importantes de contrabando de tabaco que siguen llegando a Venezuela.

Aunque, como presidente, Cartes no siempre estuvo en buenos términos con Nicolás Maduro, el actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, protegido de Cartes, optó por restaurar las relaciones diplomáticas con Caracas, interrumpidas en enero de 2019 por Mario Abdo, en rechazo a la designación de Maduro como presidente reelegido tras las votaciones de mayo de 2018, a las que buena parte de la comunidad internacional denunció como fraudulentas.

Abdo todavía gobernaba Paraguay cuando, en mayo de 2022, aterrizó el misterioso 747 de Emtrasur en Ciudad del Este. El ambiente político e institucional era, por lo tanto, propicio para investigar el incidente. Las autoridades paraguayas pudieron determinar entonces que si el remitente del envío de cigarrillos había sido Tabacos USA INC, del Grupo Cartes, el consignatario en Aruba era la empresa Tabacal Free Zone N.V.

Tabacal es una de las empresas de la familia Mansur, de origen libanés, que se asentó en Aruba a finales de la década de los 80, solo después de que un par de sus miembros fuera procesado en Puerto Rico. El llamado clan Mansur amasó su fortuna como fabricante de cigarrillos y, con el pasar de los años, logró posicionarse como una de las familias más influyentes en la isla. Desde allí consiguió dominar el mercado cigarrero de las Antillas Menores y extenderse por todo el arco del Caribe.

En 2014, la unidad de investigación del diario El Tiempo de Bogotá identificó a los Mansur como unos de los aliados más cercanos del Grupo Cartes. La investigación siguió la pista a un multimillonario cargamento de cigarrillos que entró legalmente por Aruba y Curazao desde Paraguay y terminó en manos de estructuras criminales. Las facturas encontradas en esa ocasión daban fe de que los cigarrillos provenían de Tabesa, la empresa de Cartes. Miembros del clan Masur llegaron a tener nacionalidad venezolana e intereses comerciales en Maracaibo, Punto Fijo y Caracas”

Armandoinfo asegura haber intentado contactar con Horacio Cartes al respecto de lo expuesto más arriba, pero sin obtener respuesta.