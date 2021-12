Mi perro está estreñido: el aceite de oliva puede salvar la situación

Uno de los problemas más recurrentes en perros de toda raza, edad y tamaño es el estreñimiento. Es una afección que puede derivar en problemas de salud graves si no hacemos nada para remediarlo.

La rutina diaria de “idas al baño” de tu perro es, en general bastante regular. Por esa razón debes notar rápidamente cuando tu perro no está en su rutina. Si descubrís no ha podido producir heces en más de 24 horas, esto es una clara indicación de que está experimentando estreñimiento.

La médica veterinaria Monserrat Viveros nos brinda una explicación clara sobre qué produce el estreñimiento en nuestros perritos y cómo aliviarles esta dolencia común para ellos pero alarmante para nosotros.

“Si tu perro es adulto, consume su balanceado, toma agua normalmente, y no defeca a diario o le cuesta, muestra molestias al intentar irse de cuerpo es porque claramente está con estreñimiento. Si no se resuelve a tiempo pueden aparecer vómitos, dolor abdominal, anorexia, etc.” señaló la doctora, quien para este caso recomienda llevar al can a un centro veterinario a que lo evaluen y deje de sufrir molestias, y a la vez dejar atrás nuestra preocupación.

Causas de estreñimiento

No consume mucha agua diariamente , esto provoca deshidratación, y hace que el intestino no humedezca las heces del colon, resecando y causando dificultades para defecar.

La ingesta de objetos extraños , bolsas, juguetes, cordones, medias y todo objeto que puedan meter a la boca pueden causar un obstáculo y impedir la eliminación de excrementos.

La falta de ejercicio, un desarrollo normal y natural de un perro necesita un habitual paseo o ejercicio esto ayuda al funcionamiento normal del organismo.

“Es de urgencia visitar al veterinario en casos de deterioro del animal, fatiga, vomito, vientre tenso y dolor abdominal, fiebre, líneas de sangre en los excrementos” indicó a doctora.

Tratamiento para el tránsito lento, el aceite de oliva

En casos de estreñimiento y si no es grave los podemos ayudar en la casa con una cucharada de aceite de oliva o vaselina líquida.

El aceite de oliva como laxante para perros se usa habitualmente porque mejora el tránsito intestinal. Lubrica los intestinos y ayuda así a que las heces sean más fáciles de evacuar para el can.

Nunca darles laxantes para humanos.

También se debe aumentar la cantidad de agua por día, colocando hielo en el bebedero, cambiando y renovando el agua constantemente.

Otra forma de ayudarlos es llevándolos a caminar, que hagan ejercicio, muevan las patitas.

No debemos olvidar del aumento de fibras en la alimentación.

Si no mejoran, llevarlos al veterinario de urgencia

Viveros manifestó que al observar que no mejoran o continúan estreñidos por más de dos días, debemos llevarlos al veterinario para una inspección completa.

Allí se descartarían varias patologías asociadas al estreñimiento. “Aumentar la fibra en la alimentación puede ser asociada a la edad, la perdida natural de la movilidad intestinal, luego de la evaluación se les indicaría que laxante o enema utilizar, en cuánto tiempo y forma” dijo.

“Darnos cuenta a tiempo, ayudarlos en los pasos básicos, pueden salvar la vida de la mascota”, puntualizó.