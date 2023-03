Alérgicos no deben dormir con perros ni gatos

La doctora en Ciencias Veterinarias Monserrat Viveros manifiesta que muchas veces no sabemos si un adulto o niño es alérgico a un perro o gato y estos llevan a sus mascotas a dormir con ellos en sus camas o en la habitación.

Debemos estar alertas a estos acontecimientos para darnos cuenta si alguno presenta estas reacciones alérgicas al estar en contacto con el gato o perro, ¡atención!

Estornudos constantes.

No pueden respirar normalmente.

Sienten molestias y picazones.

Dolor e hinchazón de la nariz.

La doctora Viveros destaca que ante cualquiera de estos síntomas que se presenten luego de estar en contacto con las mascotas, se recomienda acudir al alergista para análisis y estudios.

Para compartir la cama debemos higienizar a las mascotas

Otro de los factores a tener en cuenta, son las condiciones de higiene tanto de perros como de gatos, es claro que dormir con ellos puede ser un foco de transmisión de enfermedades, razón por la cual se recomienda mantener a nuestros mejores amigos peludos al día con vacunas, por el bienestar de los animales y sus dueños.

Solo se debe compartir la cama en caso de estar seguro de que no sufren de alguna enfermedad contagiosa, si no tiene pulgas, garrapatas, sarna u otro problemita.

Si bien los felinos son considerados animales higiénicos, estos siempre salen a recorrer el barrio por las noches y al volver pueden traer consigo pulgas, parásitos, o alguna que otra enfermedad dermatológica que puede ser dañina para el humano, con los gatos se requiere bastante atención.

Uno de los consejos, además del baño regular para mantener el pelaje limpio y evitar malos olores, es asear las patas del animal con toallas húmedas, sobre todo antes de entrar a casa. Si el niño no es alérgico no te preocupes no hay riesgo de que la pase mal compartiendo su cama con su perrito o gatito.