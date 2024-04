Mascotas: Cuando un gato llega a nuestra vida sin buscarlo

¿Alguna vez has llegado a la casa y te has encontrado con un gato desconocido esperándote en la puerta? Aunque preguntes por qué llega un gato a tu vida, no hay mucho que hacer: ese felino te acaba de elegir.

Por lo general, son animales callejeros que buscan alimento y refugio. Pero, también hay explicaciones más espirituales: es posible que tu hogar le transmita buenas vibras.

Los gatos callejeros tienen frío, hambre, sed, están asustados o se han extraviado y aparecen en la puerta de la casa de una familia en búsqueda de refugio, alimento o agua.

También es cierto que los felinos están rodeados de un componente místico muy importante. Desde la antigüedad, han sido considerados animales especiales, a menudo, relacionados con lo esotérico y lo sobrenatural.

Fuente: Mis Animales