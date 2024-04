¿Son cuatro o cinco? ¿Están todos vivos?: el misterio de los perros de Milei que moviliza a los argentinos

Es “una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa, es meterse con su familia”, dijo Manuel Adorni, vocero del presidente argentino, Javier Milei, este jueves. Así respondía a un periodista que argumentaba que si el presidente tiene cuatro perros y en cambio ve cinco, entonces estamos hablando “de una persona que ve algo que no se condice con la realidad” .

También el expresidente Alberto Fernández abordó el tema este jueves cuando respondió a su sucesor, quien lo había calificado de “títere” la noche anterior: “Debe saber que mi perro no me aconseja y está vivo” .

Así le tomó el pelo a Milei por su perro Conan, un mastín inglés adorado por el presidente que murió en 2017. Según “Loco”, la biografía no autorizada de Milei (2023), del periodista Juan Luis González, el presidente no reconoce la muerte de Conan y se refiere a él como uno de sus “cinco” perros-hijo. Sus otros cuatro mastines ingleses son clones de Conan que Milei mandó a hacer en Estados Unidos. También según la investigación de González, se comunica con ellos, los vivos y el muerto, gracias a las supuestas enseñanzas de una “médium” especializada en la “comunicación interespecies” .

Esto ha sido confirmado a la prensa en los últimos meses por varias personas que pertenecieron al entorno del presidente, entre ellos el político Rafael Bielsa, quien trabajó con Milei, y la médium Celia Melamed, quien dijo al canal TN que ella lo había ayudado “a cerrar el duelo con su perro” .

“Parece que es para reírnos. Pero acá hay un tema que es la salud mental del presidente”, dijo González a la AFP.

Milei no ha negado ni confirmado esto a los numerosos periodistas que se lo han preguntado y suele responder con evasivas. “Supongamos que todo fuera cierto. ¿En qué afecto yo su libertad, su propiedad, su vida? Yo no molesto a nadie”, dijo en octubre al canal LN+. “Que digan lo que quieran de mis hijitos de cuatro patas”, contestó a la conductora Mirtha Legrand en diciembre.

¿Cómo se llaman los perros de Milei?

El nombre de Conan alude al personaje de la novela “Conan el bárbaro”, de Robert E. Howard.

Ese nombre lo repitió con uno de los clones. Los otros cuatro perros llevan los nombres de sus economistas más admirados: Milton, por Milton Friedman, Murray, por Murray Rothbard, y Robert y Lucas, por Robert Lucas.

Un minuto de silencio, para Conan que está muerto

“No es un tema de él cuando dice tener cinco perros y tiene cuatro, y consta que tiene cuatro. Es un tema de todos los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votaron”, dijo González. A principios de mes, el canal CNN divulgó una entrevista al presidente en la que el conductor, Andrés Oppenheimer, pregunta por los cuatro perros.

Milei lo corrige: “Cinco”, dice, para estupor de los argentinos. Ante una pregunta al respecto, el vocero Adorni respondió el lunes a un periodista: “No entiendo qué te cambia que sean cuatro, cinco o 43 conejos”.

Para González, la preocupación no es banal: “Uno puede entender muchas cosas que hace el gobierno a través de la inestabilidad de Milei, porque así se maneja este gobierno. Hay un hilo que conecta esa inestabilidad con su manera de gobernar”.

Se refería al drástico recorte de gastos que ha emprendido el gobierno para alcanzar su meta de déficit cero a fin de año. Claramente el de los perros es un tema sensible y así lo aprovecharon muchos manifestantes en una megaprotesta el martes contra Milei por los recortes presupuestarios de la universidad pública, en la que corearon “Un minuto de silencio... (Silencio) Para Conan que está muerto” .

Un manifestante en la Plaza de Mayo llevó una correa de perro rígida, sin el perro, que ponía en el collar vacío: “Conan” . Otros tenían carteles alusivos al supuesto perro fantasma y asesor presidencial que decían “Sin ciencia no hay Conan” o “Estudio para no pedir consejos a un perro muerto” .