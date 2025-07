Desde Ucetrama plantean que el Estado vuelva a regular el precio del diésel

“Es una situación preocupante (la suba de precio del gasoil), no solo para nuestro sector, sino para el impacto en toda la canasta familiar. Miramos con preocupación porque se está trabajando en una tarifa técnica, pero el día de mañana puede ser una tarifa técnica impagable. Vemos como opción válida que el diésel común vuelva a ser regulado por el Estado”, dijo Cárdenas este martes en conversación con ABC.

El titular de uno de los gremios de transportistas del área metropolitana insistió en que una de las soluciones puede ser que el Gobierno, a través de Petropar, regule el precio del combustible como lo había hecho hasta hace unos años.

Lea más: Desde hoy suben los precios de todos los combustibles

“Queremos que el Estado administre con los emblemas esa situación. A través de Petropar se podría buscar un equilibrio. El Gobierno debe analizar esa oportunidad. La operación ya es deficitaria por parte nuestra, estamos pasando de lo sostenible a lo imposible. Si bien se trabaja una tarifa técnica, los tiempos nos están matando”, añadió Cárdenas.

El transportista defendió su planteamiento y sostuvo que “no es descabellado” tomar una decisión así por la urgencia de la situación.

Lea más: MIC: “inminente” suba de precios de combustibles en Petropar

“Detrás de esto suben elementos de la canasta básica (…) No desconocemos que hay un impacto en alza (…) Eso no solo va a ser para los transportistas, sino también para particulares. Estamos conversando entre nosotros, no es una decisión fácil, pero es un momento de emergencia. No creo que sea descabellado pensar en eso. El precio estuvo regulado hasta hace cuatro años”, argumentó.

En otro momento, señaló que esta suba del precio del gasoil también podría repercutir en el monto del subsidio que el Gobierno paga a los transportistas por cada boleto vendido y, finalmente, informó que trasladarán este planteamiento al Viceministerio de Transporte para canalizar formalmente el pedido para fijar en un precio único el diésel.

De forma sorpresiva, la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles confirmó que a partir de hoy se encarecen todos los tipos de combustible con una suba de G. 400 por cada litro. La última suba fue en febrero pasado, cuando los precios de casi todos los combustibles subieron también G. 400 el litro. La justificación es la suba del precio internacional del petróleo y de la cotización del dólar.