Alegre: PLRA está con problemas financieros por “morosidad” del Gobierno

En conversación con ABC Cardinal, Alegre indicó que el Gobierno aún no le pagó el subsidio al PLRA por las elecciones de 2018 y acotó que por aporte aún no remitieron los fondos correspondientes a los períodos del año pasado y el corriente. Ante esta situación, indicó que el Partido Liberal se encuentra en una situación financiera no muy favorable por las deudas del Estado con la nucleación.

“Desde luego que vamos a tener problemas financieros, si es que las obligaciones legales del Gobierno no se cumplen con los partidos. No nos están pagando los subsidios. El año pasado no nos pagaron un solo guaraní del aporte, que son más de US$ 2.000.000, y este año aún no nos pagaron nada. Dicen que el problema es Efraín Alegre como administrador, pero yo quiero que consigan un administrador que pueda honrar las deudas, si es que las obligaciones que tienen con nosotros no cumplen, que son los únicos ingresos legales de los partidos”, declaró.

En ese sentido, señaló que, con el retraso en los pagos que reclama, el Gobierno abdista pretende “asfixiar” a los partidos de la oposición a fin de sacarlos del camino electoral. “El gobierno de Mario Abdo pretende asfixiar a la oposición. Como ellos tienen plata del narcotráfico, contrabando, para ellos no es problema el financiamiento de campaña”, expresó.

Ayer, el principal opositor liberal, Blas Llano, señaló que existe un riesgo de que no se realicen las elecciones en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) por una mala administración de Alegre, ya que no se remitió el dinero al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Al respecto, Alegre indicó que lo mencionado es “un soberano disparate” y agregó que lo que pretenden con tal afirmación es suspender las próximas elecciones internas. “Las elecciones están en marcha. Hace cuánto que están queriendo suspender las elecciones y fueron derrotados también en eso”, expresó.

El titular del PLRA refirió también que el TSJE anunció que asumirá todos los costos de logística, por lo que no existe tal riesgo. Además, indicó que la rendición de cuentas de su gestión está transparentada y se puede encontrar en el órgano electoral. “Está todo organizado. La Justicia Electoral nos remitió una nota en la que nos dicen que ellos se hacen cargo de toda logística de las elecciones, así que no hay ningún problema”, declaró.

Alegre afirmó que el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA, al cual denominó cartista, solicitó un millonario aporte para “comprar alcohol”. Subrayó que la suma exigida por dicho órgano tiene como objetivo ser destinada a la financiación de los liberales que están alineados a Horacio Cartes.

“Creo que Cartes les dice que van a perder demasiado grande; entonces, no le quiere dar la plata. Estos pretenden que el partido les dé G. 2.800.000.000 para la campaña de los cartistas liberales”, mencionó.

Piden juicio oral y público contra Alegre

Ayer, el Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para el presidente del PLRA por el caso de las facturas adulteradas. Alegre es acusado por producción de documentos no auténticos, por supuestamente haber falsificado facturas para justificar dinero de los fondos del Partido Liberal que fueron utilizados durante su campaña proselitista.

El presidente del Partido Liberal indicó, en ese sentido, que va a analizar las medidas a tomar con su defensa legal. Así también, manifestó que la actuación del Ministerio Público es una persecución política en su contra, con miras a las próximas elecciones generales.

Finalmente, indicó que la Fiscalía y el TSJE están en manos del cartismo, ya que considera que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es un “capataz” de Horacio Cartes, quien –según indicó- es el verdadero mandatario.