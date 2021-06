Hacienda dice que endeudamiento es la última opción y descarta aumento de impuestos

Llamosas explicó este vienes a ABC que contraer una deuda por US$ 400 millones es imposible en este momento, porque no hay forma de hacerlo sin afectar la estabilidad macroeconómica del país.

“Es un número imposible para ir a pedir préstamos o endeudarnos con bonos soberanos, no porque no podamos hacerlo, tenemos abierta líneas de préstamos con todas las entidades financiera multilaterales o con bonos soberanos; sino porque fiscalmente va a tener un impacto, equivale al 1% del PIB, no estamos hablando de un monto menor”, alertó el ministro.

Señaló que en la reunión de ayer con la Comisión Especial de Control y Acompañamiento para la Aplicación de la Ley de Gastos Durante la Hospitalización por covid, nunca dijo que vamos a endeudarnos por US$ 400 millones, sino todo lo contrario, que hay que ser eficientes en el uso de los recursos y discutir las opciones que se tienen para cubrir las necesidades de Salud Pública.

Expresó que dada la coyuntura de que los recursos son limitados y las necesidades infinitas, Hacienda plantea que las leyes de UTI y Gasto Cero sean revisadas para focalizar los beneficios en las personas menos favorecidas, porque actualmente existen aquellas con capacidad de pago a quienes el Estado le cubre el 100% de sus gastos.

Afirmó que se debe analizar este tipo de situaciones o de coberturas específicas, también los montos fijos que se pagan por pacientes que están en terapia y sala normal, para luego determinar los recursos que precisará Salud, que de seguro será menor al monto inicial señalado.

Tiene disponible US$ 180 millones

Llamosas destacó que Salud tiene disponible US$ 180 millones, aunque todo comprometido, pero sin ejecutar hace seis meses, por lo que se propone que se liberen los recursos para financiar las necesidades actuales y luego ver la manera de cubrir los compromisos allá por octubre, cuando se tengan que ejecutar los bienes y servicios comprometidos.

“Estoy seguro que a Salud le va a faltar recursos para cerrar el año, lo que no estoy seguro es que hoy necesite más recursos, hay espacio para liberar esos compromisos, porque de qué me sirve seguir comprometido por un servicio que no se cumple, mantener hasta setiembre u octubre cuando mi necesidad es hoy, hoy necesito insumos, medicamentos, pagar hospitales, no necesito que esté comprometido algo que va a pasar en octubre recién”, afirmó.

Enfatizó que se deben agotar todas las instancias para ser eficientes en el uso de los recursos, porque el Tesoro está pagando intereses por ese dinero que no se usa.

Adelantó que están trabajando en una mesa con Salud Pública y que revisarán los números del presupuesto disponible y hacer el ejercicio de si estamos haciendo un gasto eficiente. “Haciendo todo ese ejercicio, ver cuánto en realidad va a necesitar, porque puede ser mucho menos de los US$ 400 millones”, puntualizó.

En cuanto a la ley de Gasto Cero, el ministro dijo que están con una propuesta adicional de unos US$ 40 millones, pero focalizado y revisando algunas cuestiones, porque los US$ 120 millones que pide Salud para este programa “es muy grande”.

No a suba de los impuestos

Con relación al aumento de los impuestos, como lo propuso el director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, que también participó de la reunión de la referida comisión legislativa, el ministro de Hacienda volvió a reiterar que no está en la agenda del Gobierno.

“Esta es una posición del Ejecutivo, el tema del aumento de impuestos no está en la agenda. Hoy sí está en la agenda la reforma del Estado, sí está en la agenda avanzar con todas las leyes de mejora de la calidad del gasto público, donde hay espacio para generar más recursos para redireccionar a Salud y otros programas prioritarios”, puntualizó el ministro.

Añadió, sin embargo, que “si estos proyectos no se aprueban, no se podrá implementar y nunca se podrá tener un ahorro, necesitamos aprobar estos que ya están en el Congreso y las otras que vamos a presentar para generar los espacios”.