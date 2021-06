Salud no tiene más plata para pacientes covid internados en sanatorios privados

Según la directora de administración y finanzas del Ministerio de Salud, Rita Villalba, a partir del convenio firmado con sanatorios privados para recibir a pacientes con covid-19 cuando no hay lugar en los hospitales públicos, el déficit es de G. 221.700 millones. En la aplicación de las leyes de Gasto Cero, 6725 y 6742, para la internación de pacientes con covid en salas comunes y de terapia intensiva, el déficit es de G. 153.000 millones.

Presidida por los diputados Raúl Latorre (ANR) y Rocío Vallejos (Patria Querida), esta mañana se reunió la Comisión Especial de Control y Acompañamiento para la Aplicación de la Ley de Gastos Durante la Hospitalización por Covid. Participaron, el ministro de Salud, Julio Borba, y la administradora Rita Villalba, además del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, el director general paraguayo de Yacyreta, Nicanor Duarte Frutos, y el director general paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres.

Bien al inicio de la reunión, Villalba detalló: “En convenio firmado con los sanatorios, dentro de los fondos covid, nosotros tenemos un total de G. 96.800 millones. A la fecha, con todos los pacientes que fueron aprobados en UTI tenemos 1.114 pacientes, que dan un total de G. 275.000 millones. En camas comunes tenemos 870 pacientes que dan un total de G. 43.500 millones, dando un total de 318.500 millones. Eso, restando de los G. 96.800 millones que nosotros tenemos previsionados para los pagos, ya tenemos un déficit de 221.700 millones”.

Respecto a la Ley 6725 y 6742, conocidas como “Gasto Cero” y que beneficia a pacientes internados con covid-19 en centros médicos privados, la administradora del Ministerio de Salud explicó que la normativa establece un financiamiento de US$ 30 millones, que serían unos G. 198.000 millones. Hasta ahora, el ministerio aprobó en terapia intensiva 1.142 pacientes, que representan G. 281.000 millones. En camas comunes se autorizaron otros 1.397 pacientes, que demandan un gasto de G. 69.000 millones. “Sumando así un total de G. 351.000 millones y restando de lo que sería el financiamiento que se tendría que tener dentro de la Ley, ya tenemos un déficit de 153.000 millones”.

Rita Villalba, con el ministro Borba a su lado, fue tajante: “Con la cantidad de pacientes que tenemos, estos 30 millones de dólares realmente ya no alcanzan”. Informó que “haciendo una una estimación de lo que serían los próximos meses, estamos calculando que se necesitarían aproximadamente unos US$ 20 millones mensuales”.

“Seleccionar” beneficiarios

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo a su tiempo que con el Ministerio de Salud acordaron usar para las leyes de Gasto Cero los créditos de la ley de Emergencia Sanitaria y reponerlos posteriormente con reasignaciones con saldos de préstamos. Señaló que en este sentido están reasignando los recursos de un préstamo del Banco Mundial.

Sin embargo, señaló Llamosas que atendiendo el pedido de US$ 20 millones mensuales, hasta fin de año se necesitarían US$ 120 millones de dólares para cubrir las demandas de “Gasto Cero”, pero que en total se requieren US$ 400 millones para dar cobertura al Ministerio de Salud, un monto que será imposible de generar a través de reasignaciones de presupuesto”.

“Si vamos a dar cobertura, tenemos que sentarnos a discutir formas de financiamiento”, indicó el ministro de Hacienda. Dijo que el presupuesto aprobado “ya no tiene mucho espacio para reasignaciones” y advirtió que US$ 400 millones es el 1% del Producto Interno Bruno. Por esta razón, planteó Llamosas, se debería discutir si el “Gasto Cero” debería seguir beneficiando a todos los ciudadanos. “Los recursos son insuficientes y siempre tenemos que hacer el uso adecuado. La priorización tiene que ser los sectores más desfavorecidos, los que no tienen recursos para sufragar los gastos que implican el covid”, señaló.

Aumentar impuestos

Tanto el director de Yacyreta, Nicanor Duarte Frutos, como el de Itaipú, Manuel María Cáceres, detallaron que las hidroeléctricas firmaron un convenio con Salud Pública para proveer medicamentos e insumos por US$ 4,8 millones y también se comprometieron a construir tres plantas de oxígeno cada una. Cáceres señaló que Itaipú tiene alrededor de US$ 40 millones destinados a Salud.

Duarte Frutos, entretanto, dijo que Yacyreta, lo que puede sumar a lo que ya está aportando “un millón, dos millones de dólares que podemos reorientar”, lo cual sería insuficiente, según él. Por esta razón, propuso aumentar los impuestos, mejorar el cobro de los tributos y combatir el contrabando. “Yo creo que hay mucha gente que puede aportar más al Paraguay”, aseveró.

Finalmente, en la comisión se decidió conformar una mesa de trabajo entre legisladores, Hacienda y Salud Pública para buscar fuentes de financiamiento para sostener el “Gasto Cero”. “El desafío es encontrar una fuente de financiamiento que permita a los paraguayos tener un alivio”, indicó el diputado Latorre.