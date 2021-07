Record en exportaciones ganaderas, con US$ 1.016 millones en medio año

Récord de todos los tiempos está teniendo la exportación de carne bovina durante el primer semestre de este año, superando 39% en volumen y 49% en valor a los envíos del primer semestre del 2017, que en el parcial había sido hasta ahora el año con mejor registro.

Si los envíos de carne de este año se comparan con el 2020 la diferencia es aún mayor, porque se supera con 46% en volumen y 64% en valor, por lo que se puede vaticinar que el cierre del 2021 será extraordinario para el rubro, acorde con los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Las exportaciones de carne vacuna al cierre de junio del corriente año registraron 176.999 toneladas por US$ 808,5 millones, cifras que al comparar con las 120.908 toneladas por US$ 492,1 millones del año pasado arrojan un crecimiento del 46% en volumen y 64% en valor, según se desprende del reporte del ente sanitario.

Considerando las exportaciones de toda la cadena ganadera, que incluyen carne y menudencias bovinas; carne, menudencias y despojos porcinos; carne aviar con sus menudencias y despojos; así como también, subproductos comestibles y no comestibles, desde enero a el cierre de junio de este año, sumaron unas 323.126. toneladas por US$ 1.016,5 millones. El año pasado las cifras en estos conceptos sumaron unas 229.824 toneladas por US$ 612,9 millones, por lo que los datos de este año son 40% mayores en toneladas y 65% mayores en divisas.

Mayor demanda de Chile

Según la explicación del gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, el crecimiento de las exportaciones de carne se debe principalmente al aumento de la demanda de nuestro principal mercado, que es Chile, donde se están preparando para las fiestas patrias que serán en setiembre; a su vez, otro de los principales compradores, Israel, mantiene su buena demanda y también Taiwán.

Chile, que es nuestro principal mercado, compró de Paraguay el 50% de sus importaciones de carne bovina. De enero al cierre de junio de este año, el país trasandino compró 69.651 toneladas por US$ 338,6 millones. El segundo mercado de la carne vacuna paraguaya es Rusia, con unas 44.730 toneladas por US$ 171,7 millones exportados a es gran país euroasiático durante el primer semestre de este año. El tercer comprador más importante de la carne bovina de nuestro país es Taiwán, con unas 15.916 toneladas por US$ 81,4 millones, al cierre de junio, con lo que reafirma su compromiso de país socio y amigo de Paraguay.

El cuarto comprador de la proteína roja nacional es Brasil, con 15.718 toneladas por US$ 69,5 millones. El quinto mercado es Israel, con 10.357 toneladas por US$ 58,2 millones; a su vez, se destaca Uruguay, en sexto lugar, con unas 3.634 toneladas por US$ 14,7 millones.

Faenamiento récord

En cuanto al faenamiento según el informe, unas 1.179.157 cabezas se faenaron desde enero hasta el cierre de junio, lo que significa que 196.526 cabezas de ganado se faenaron en promedio por mes, con un pico de 230.000 en marzo y un repunte a 220.000 en junio.

La mayor actividad frigorífica se produjo como consecuencia del mayor ritmo de exportación de la carne, que en el mismo periodo señalado, causó el récord.

Buen precio del novillo

Según referentes del rubro, la mayor demanda generada por nuestro principal mercado de la carne y una posible escasez de ganado en nuestro país han impulsado un aumento del precio del novillo de exportación al gancho en los frigoríficos, que la semana pasada llegó a US$ 3,6 por kilogramo y en la víspera bajó a US$ 3,5 por kilogramo, según los datos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).