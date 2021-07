SET y Aduanas registran superávit

El informe de la SET señala que al cierre del mes de junio se observa una consolidación en el aumento de la recaudación tributaria.

Explica que se recaudó poco más de G. 1 billón (US$ 159 millones) en efectivo y G. 82.627 millones (US$ 12,2 millones) en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de más de G. 1,1 billones (US$ 171 millones).

La SET destaca que estos resultados generaron un incremento del 1% en los ingresos efectivos, que sumados a los créditos fiscales implica una variación interanual global de 2,7% con respecto al mismo mes del año pasado.

Ingresos acumulados

Los ingresos acumulados de enero a junio, por su parte, llegaron a G. 8,4 billones (US$ 1.245 millones) y esto representa un ingreso superior del 39,3% con respecto al mismo periodo del año pasado y un 13,04% en relación al año 2019, dice el informe.

“Es importante señalar que en el ejercicio fiscal 2020, en el mes de junio se presentó los vencimientos del impuesto a la renta, esto explicaría el nivel de la variación interanual positiva observada, adicionalmente, comparando con el mismo periodo del 2019, se verifica un crecimiento de 1,8%, en efectivo, lo cual representa un dato significativo dada la coyuntura actual, especialmente considerando que el vencimiento del impuesto a la renta este 2021 se realizó en abril”, indica el informe de la SET.

En tanto, añade la nota, con la recaudación acumulada de los seis primeros meses, se muestra que la contribución del IVA, IRP, IRE y del IDU, explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).

Recaudación aduanera

El informe de Aduanas, por su parte, señala que al cierre de junio los ingresos aduaneros alcanzaron la cifra total de G. 892.619 millones (US$ 132 millones), siendo el mejor junio de todos los tiempos.

Indica que el monto percibido se ubicó en un 17,7% por encima del ingreso de G. 758.119 millones registrado en junio de 2020.

En términos acumulados, los ingresos aduaneros alcanzaron la cifra de G. 5,1 billones (US$ 774,9 millones), de esta manera el monto percibido se ubicó en 19% por encima del ingreso acumulado de G. 4,3 billones registrado a junio del pasado año, incluso, 4% superior a lo registrado en el año 2019 (año pre-pandémico), dice el informe.

“De esta manera, en el top 10 de recaudación, los recursos aduaneros en junio del año 2021, se sitúan como mejor recaudación histórica de los meses de junio registrada de todos los tiempos, observando un crecimiento interanual de 18%”, puntualiza el informe de la DNA.

La entidad sostiene que en los seis meses transcurridos del año 2021, junio es registrado como el quinto mes de superávit consecutivo en materia de recaudación, indicando signos de reactivación económica respecto al mismo mes del año pasado. “Se prevé que para los próximos meses los ingresos aduaneros continúen con esta tendencia de recuperación y sea más acentuada una vez que la población acceda masivamente a la inmunización”, afirma.

Productos importados

La DNA explica que en términos de incidencia, se señala que los rubros con mayor incidencia positiva en el resultado obtenido en los ingresos aduaneros del mes de referencia, fueron: vehículos; bienes de capital; informática y telecomunicaciones; plásticos y sus manufacturas; repuestos (autoparte); abonos; productos farmacéuticos y medicamentos; bebidas; máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o de reproducción.

Además, productos químicos; electrónica; aceites esenciales, perfumes y cosméticos; juguetes; manufacturas de fundición de hierro; productos minerales (cementos, cal, sal y otros); jabones y preparaciones para el lavado; colorantes y pinturas; fundición de hierro y acero; aluminio y sus manufacturas; manufacturas diversas de metal común (herramientas, cubiertos, guarniciones y otros); vidrios y sus manufacturas; calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos, reactores ; muebles; productos cerámicos; barras, perfiles, alambre, chapas, hojas; preparaciones alimenticias a base de cereales, harina, almidón, leche y productos de pastelería; carnes y derivados, entre los más importantes.

Por su parte, apunta que los rubros con incidencia negativa fueron: combustibles y demás productos derivados del petróleo; tabacos y cigarrillos; agroquímicos; manufacturas de tejidos (prendas y complementos de vestir); caucho y sus manufacturas; instrumentos y aparatos de óptica, de fotografía o de cinematografía; preparaciones de hortalizas y frutas, y demás preparaciones alimenticias; entre los más importantes.