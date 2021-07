Ira ciudadana: Tras soportar tortuosa espera, ahora les informan de cierre anticipado de vacunatorio de SND

“Supuestamente hasta las 22:00 dice el horario de vacunación. A las 20:30 vienen y nos dicen que está cerrado, que no van a vacunar. Ayer vine a las 15:30 de la tarde y ya le estaba echando a la gente”, denunció a ABC TV una mujer que acudió a vacunarse y que se negó a retirarse del sitio.

“Hace 4 horas estamos esperando”, recriminó ofuscada la mujer y agregó: “Claro que me voy a quedar, a las 22:00 tiene que cerrar”. “Obvio que me voy a quedar, porque mañana sin trabajar otra vez ya es mucho, esta tarde justamente pedía para esto”, comentó otra.

Incluso personas que vinieron en colectivo desde Fernando de la Mora fueron rechazadas ya antes de las 20:00, puesto que el tinglado donde se realiza la vacunación peatonal estaba repleto supuestamente. Otros, relataron incluso un vía crucis. “No fuimos primeros al shopping del Sol y nos dijeron que era hasta las 16:00, y venimos acá y lo mismo”, dijo una hombre que también estuvo formado desde temprano.

Tampoco faltaron los “avivados”, ya que según reportaron varios de los rechazados, no faltaron los se colaron en la fila, ya que al no haber policías en las boca calles, muchos se metieron de prepotentes. “No podemos estar peleándonos en la calle”, dijo resignado pero no por ello menos nervioso un conductor que denunció a los inadaptados.